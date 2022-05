El divertido freestyle de Juan José Castelli durante el Stream por la Revolución

Durante el Stream por la Revolución, el streamer que encarnó a Juan José Castelli hizo un breve y divertido freestyle.

Juan José Castelli hizo un divertido freestyle que hizo explotar las redes sociales en el Cabildo, en medio del Stream por la Revolución que comandó Luquita Rodríguez. "No compro ni a palos con estar colonizado", improvisó el streamer Mariano Nicolás, encargado de personificar al abogado conocido como el "Orador de Mayo".

Este martes 23 de mayo, Luquita Rodríguez encabezó junto con Agustina Grisolía el "Stream por la Revolución", una transmisión especial histórica realizada para ofrecerle nuevas herramientas a los jóvenes acerca de los procesos históricos que marcaron al país y generar debates sobre estos sucesos. Y en ese marco se dio un momento muy divertido cuando Juan José Castelli hizo un breve freestyle para darle un cierre al stream.

"Tengo algo preparado, pero no me corte, no juzguen", empezó pidiendo el "Orador de Mayo" a sus colegas revolucionarios en el Cabildo. Con la confianza de todos los que participaban de la transmisión, Castelli (encarnado por el streamer Mariano Nicolás) entonces arrancó una breve improvisación rapeada alusiva a la Revolución de Mayo.

"No compro ni a palos con estar colonizado", comenzó el streamer generando los gritos de sus colegas. En ese sentido, el creador de contenido que personificaba a Juan José Castelli agregó: "Vos sabés que en esto somos los mejores y que se vayan muy lejos los españoles". "Porque para la rima el talento es innato, vos sabés no compra nunca con el Virreinato", cerró el Mariano Nicolás, picante contra el gobierno español del que nuestro país comenzó a independizarse en 1810.

Qué fue el Stream por la Revolución

Enmarcada en una serie de transmisiones especiales que llevan adelante algunos de los streamers más importantes del país como Coscu y Momo Benavídes, este lunes 23 de mayo le llegó el turno a Luquita Rodríguez. El conductor de Paren la mano (Vorterix) encabezó un stream muy especial a solo dos días de una nueva conmemoración de la Revolución de Mayo. Durante la transmisión, que tuvo un promedio de algo más de 3 mil espectadores, Luquita Rodríguez y Agustina Grisolía hicieron un recorrido por el Cabildo de Buenos Aires en el que repasaron los hechos que rodearon a este proceso histórico junto a la historiadora Pupina Plomer y otros creadores de contenido.

La idea de esta serie de streams especiales es brindarle nuevas herramientas a los jóvenes acerca de los procesos históricos que marcaron al país y generar debates sobre estos sucesos que hacen a la identidad de la Argentina. En ese mismo sentido vale recordar las transmisiones realizadas por Coscu y su hermano Pedro Pérez Disalvo en la sede de la ex ESMA por el Día de la Memoria, y el que realizó Momo en su canal de Twitch en conmemoración a los 40 años de la Guerra de Malvinas.