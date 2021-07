Diego Ramos durísimo con TV Nostra: "Nunca fue el programa para el que me convocaron”

El panelista que acompañó a Jorge Rial en el ciclo de América, aprovechó la vuelta del periodista a los medios y se sinceró sobre cómo tomó el final de TV Nostra.

Diego Ramos, uno de los últimos compañeros de TV de Jorge Rial, habló sobre su enojo tras el final de TV Nostra mientras el periodista volvía a los medios con Argenzuela. Lejos de polemizar, reveló cuánto impactó en su camino profesional el abrupto final del ciclo de América TV que el ex Intrusos había lanzado con bombos y platillos cuando volvió a la pantalla.

Diego Ramos habló con Tatiana Schapiro y Luis Bremer (en su programa de El Nueve) sobre la vuelta del teatro, pero no pudo evitar responder sobre el final de TV Nostra, en donde compartió el programa con Jorge Rial, Marina Calabró y Ángela Lerena. Tras ser consultado sobre la decisión de dejar Cortá por Lozano en Telefe para pasarse al ciclo de América, el panelista se sinceró.

"Por supuesto que lamenté haber tomado la decisión de irme a otro lugar que a los dos meses se cortó. Pero no porque se haya cortado…o sea…si yo me voy a otro lugar y dura dos meses porque es un fracaso como fue…y nada…está todo bien. Fuimos un fracaso y tampoco me asusta... No me hubiera arrepentido”, explicó Ramos.

“Me arrepentí porque nunca fue el programa para el que me convocaron. Era un programa humorístico, de show, de repaso de la tele y me encontré con un programa de mucha actualidad…No era para lo que estaba preparado y tampoco es el camino que quiero seguir y no me interesaba realmente”, aclaró.

“De todas maneras no me quería matar, y entendí que no hubo forma de encarrilarlo, creo que Jorge se hizo cargo de eso, él no pudo encarrilarlo. El que me convocó a mí fue Jorge porque me había dicho que quería divertirse y hacer muchas cosas. Pero creo que él mismo no pudo evitar meterse en donde le interesa que es cómo le va al país", observó en referencia al nuevo ciclo que Rial conduce en Radio 10 sobre actualidad política.

Por último, lejos de cualquier enojo reflexionó sobre la postura de su excompañero ante el inevitable final de TV Nostra. "Se hicieron intentos y Jorge lo dijo claramente. Fue muy sincero, vi a una persona muy asustada por el contagio. Es algo que en cualquier trabajo puede pasar". "Las cosas algunas veces no pueden funcionar. Lamento que no funcionó", cerró.