Travis Kelce afirma que su "alocada" boda con Taylor Swift fue "la mejor noche de mi vida"

29 de julio de 2026; St. Joseph, MO, EEUU; El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce (87), baja la colina hacia los campos antes del campamento de entrenamiento en la Universidad Estatal de Missouri Western

Travis Kelce hizo el miércoles sus primeras declaraciones públicas sobre su ‌boda repleta de estrellas ‌con Taylor Swift, que calificó como "la mejor noche de mi vida", y agradeció que "el aire acondicionado funcionara a toda máquina" durante una ola de calor en Nueva York.

Kelce respondió a las preguntas de los periodistas durante el campamento ​de entrenamiento de ⁠los Kansas City Chiefs en Misuri, mientras ‌el equipo se prepara para la ⁠temporada de la NFL, que ⁠comienza en septiembre. La mayoría de las preguntas giraron en torno al fútbol americano, pero un ⁠par de periodistas intentaron obtener detalles sobre ​la ceremonia privada celebrada en el ‌Madison Square Garden.

"Fueron unas ‌vacaciones divertidas, amigo", dijo Kelce. "La boda fue ⁠la mejor noche de mi vida y agradezco a todos los que acudieron para celebrar y divertirse con nosotros".

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Añadió que fue "una noche alocada", ​llena ‌de celebraciones.

La estrella de la NFL y la cantante, ambos de 36 años, se casaron el 3 de julio ante unos 1.000 invitados, entre ellos celebridades como ⁠Tom Cruise, Brad Pitt, Jennifer López y Tom Brady, además de muchos de los compañeros de equipo de Kelce. El comediante Adam Sandler ofició la ceremonia.

Los invitados dijeron que la pareja transformó el famoso recinto deportivo, sede de los New York Knicks, ‌en un lujoso jardín.

"Es genial poder cumplir mi sueño de infancia de estar en ese recinto, la meca de todos los escenarios deportivos, y tener la oportunidad de casarme allí", dijo Kelce.

"Podemos dar ‌las gracias a los propietarios del (Madison Square Garden) por brindarnos la oportunidad de hacerlo, sabiendo que queríamos ‌un acto ⁠privado y todo lo demás. Fue perfecto".

También expresó su agradecimiento por el aire ​acondicionado del estadio.

"El aire acondicionado funcionaba a toda máquina, cariño", añadió. "Eso fue lo mejor".

Con información de Reuters