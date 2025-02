¿Cuáles son las infracciones más comunes que pueden provocar que la grúa se lleve tu auto?

Cómo evitar el acarreo del auto.

Cuando se circula por las calles de la Ciudad de Buenos Aires debe presentarse mucha atención en los lugares que se consideran como ideales para estacionar. No todos se encuentran habilitados, y algunos son una verdadera trampa porque no disponen de la señalización correspondiente. Un consejo permite evitar que la grúa se lleve el vehículo y tener que pagar el acarreo.

El sistema de grúas de CABA se encuentra en constante movimiento en la búsqueda de infractores que no cumplen con las normas de tránsito establecidas. No solo porque estacionan en partes que no corresponden, sino que también pueden provocar un problema ante una persona que tenga una urgencia y necesite transitar por determinado lugar.

Cómo evitar el acarreo del auto.

"Llegaron las grúas a Belgrano Nuñez por faltas legales de estacionamiento. 'Ya sé llevaron como 7 autos del mismo lugar'", expresó Derecho en Zapatillas como figura su usuario en X (Ex Twitter). La fotografía expone a una camioneta que está siendo removida porque estacionó en una parte de una calle donde no se encuentra permitido. Esto es posible evitarlo de dos maneras.

Para evitar que la grúa se quede con el vehículo es necesario prestarle atención a las señales que están ubicadas en diferentes puntos de la calle. Algunas de ellas informan si es posible detenerse en esa zona o los horarios disponibles en caso de que se trate de un uso fragmentado. También es importante tener en consideración el color de los cordones, si son amarillos es porque no se puede. Se trata de lugares que están reservados para colectivos, se encuentran cerca de una esquina y pueden generar dificultades al momento de doblar o hay una rampa para discapacitados.

¿Qué se necesita para retirar el vehículo?

De acuerdo a la ubicación del vehículo, se debe concurrir a la Playa de acarreo señalada para recuperarlo, pero antes hay que recordar que es necesario contar con determinada documentación para poder llevar a cabo el trámite. Una que será pedida para comprobar que el auto pertenece a la persona que lo reclama, además del pago que debe efectuarse.

DNI, cédula o pasaporte: hay que llevar el original y la copia. Licencia de conducir. Cédula de identificación de vehículo y cédula para el conductor autorizado: es necesario original y copia. Seguro o Póliza al día.

En caso de que el vehículo transportado por la grúa se trate de un auto, es necesario considerar que para liberarlo se tendrá que pagar una multa de $40.000 y en las motos el precio se reduce a $7.000. Otro dato de gran importancia es que el trámite puede realizarlo el titular o un conductor que haya sido autorizado.