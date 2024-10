¿Chau fotomultas?: qué dice el proyecto que busca cambiar el sistema

¿Chau fotomultas en todo el país?

La diputada del PRO Patricia Vásquez presentó la última semana un proyecto de ley que ya se encuentra en Diputados. El mismo busca declarar la emergencia vial en todo el país para llevar a cabo una serie de medidas, dentro de la que se encuentra la eliminación de las fotomultas.

Según precisa el documento presentado en la Cámara Baja del Congreso de la Nación, el objetivo es declarar “la emergencia en materia de seguridad vial en todo el territorio nacional por el término de un año desde la promulgación de la presente ley”. Además, “durante el plazo que se extienda, la autoridad de la aplicación tendrá la obligación de coordinar con los distintos organismos y ejecutar las acciones necesarias tendientes a prevenir y revertir la tasas de siniestralidad” en todo el país. Finalmente, se establece a la Agencia Nacional de Seguridad Vial como la autoridad.

En este sentido, dentro de las diferentes acciones que se mencionan se encuentra la de unificar el criterio de prescripción de las multas, las cuales varían en cada provincia y municipio. El Artículo 15°, por ejemplo, pretende establecer la prescripción de multas “al año para la acción por falta leve” y “a los dos años para la acción por falta grave y para sanciones”.

El proyecto, a su vez, tiene como objetivo a declarar la nulidad de “las infracciones que sean detectadas a través de un sistema automático de control cuando no se encuentre debidamente señalizado y/o el acta no contenga todos los datos específicos de la infracción registrada”.

También, se apunta a modificar el funcionamiento de las fotomultas, las cuales dejarían de ser el único elemento de constatación de faltas para pasar a ser solo auxiliar y de apoyo al control. Y como indica el Artículo 70°, debe ser presencial con el objetivo de hacer cesar al infractor en su conducta.

Vásquez, finalmente, enumera en el proyecto una serie de fundamentos que tienen que ver con un reporte del Observatorio Vial en el Informe de Siniestralidad Vial Fatal, de 2023. En ese año se registraron 3675 siniestros fatales en toda la Argentina, los cuales se cobraron la vida de 4403 personas. Esto habla de, aproximadamente, 12 muertes por día a causa de accidentes de tránsito.

“Estos datos alarmantes, y sostenidos en los últimos diez años, obligan a tomar medidas excepcionales y extraordinarias para abordar lo que se configura como una emergencia”, completa la diputada del PRO en el proyecto, que será tratado en el Congreso.

La diputada que propone eliminar las fotomultas debe casi $6 millones

La diputada Patricia Vásquez junto a Patricia Bullrich.

Vásquez fue quien presentó el proyecto de ley para declarar la emergencia vial en todo el país. La diputada nacional del PRO tiene mandato hasta 2027 y fue elegida por la provincia de Buenos Aires. En el primer paso de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, fue funcionaria en dicha cartera.

En este marco, y según precisó La Nación, cuenta con un total de 32 infracciones viales en la provincia de Buenos Aires y dos en CABA, lo que equivalen a un importe total de $5.671.455, sin intereses. “No las pagué porque nunca fui notificada. Uno de los autos se trata de un vehículo que yo no conduzco desde hace cuatro años. Una infracción de tránsito es una falta, no un delito. Se le imputa la responsabilidad al auto y no a la personas. De esas multas hay muchas que no hice yo”, precisó a dicho portal.

"Hay quejas permanentes de la gente por el curro de la VTV [Verificación Técnica Vehicular] y las multas. Por eso presenté el proyecto. Me importan tres cominos mi situación personal”, argumentó la diputada nacional de Pro.