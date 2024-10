Rápida y furiosa: diputada PRO pide eliminar multas y debe $6 millones en infracciones

La diputada bonaerense del PRO Patricia Vásquez calificó como "un curro" las fotomultas y presentó un proyecto de ley en el Congreso para eliminarlas. Sin embargo, la legisladora -que responde a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich- tiene 34 infracciones de tránsito impagas y la gran mayoría son por exceso de velocidad. Luego de ser repudiada en redes sociales, hizo un insólito descargo: "Muchachos, vara africana para ustedes, vara suiza para nosotros".

Hace dos días, la legisladora presentó un proyecto para eliminar las fotomultas porque considera que "no contribuyen a la seguridad vial" y que fueron diseñadas "con fines recaudatorios, beneficiando a municipios, universidades y empresas privadas". "¡Chau fotomultas! Deben ser la excepción, no la regla. Lo importante es la seguridad vial, no recaudar", publicó Vásquez en su cuenta de la red social X, donde las tildó como "un curro".

A las horas de darlo a conocer, trascendió que la legisladora cercana a Bullrich tiene 34 infracciones y que la mayoría de ellas son por exceso de velocidad, con montos que llegan a los $194.850 cada una. Aunque también hay "por no detenerse antes de la línea marcada o senda peatonal". Según el registro de infracciones provincial, la diputada tiene más de 30 impagas, por un total que asciende a casi los $6 millones.

"Si creen que con esto me van a frenar no me conocen. Si unas multas sin pagar es todo lo que me van a encontrar, que ni siquiera son mías. Ni hoteles para lavar guita, ni millones de usd sin haber laburado, ni prostíbulos. Muchachos, vara africana para ustedes, vara suiza para nosotros. La gente no es ciega, solo ustedes no la ven", publicó Vásquez en sus redes sociales.

La mayoría de las infracciones ocurrieron en calles de zona norte del conurbano bonaerense, en los partidos de San Isidro, Tigre, Vicente López y San Fernando. Todas son sobre dos autos, un Honda Accord y un Ford Territory Titanium. Una de las últimas multas es del 19 de julio pasado es en Ruta 197 y Mitre, Tigre, "por no respetar los límites reglamentarios de velocidad previstos" y tiene un monto de $92.250. Sin embargo, también hay infracciones con deudas que datan del 2015.

“No las pagué porque nunca fui notificada. Uno de los autos se trata de un vehículo que yo no conduzco desde hace cuatro años. Una infracción de tránsito es una falta, no un delito. Se le imputa la responsabilidad al auto y no a la personas. De esas multas hay muchas que no hice yo”, se justificó Vásquez en diálogo con La Nación.

Y agregó: “Es un sistema nefasto, que llena los bolsillos de empresas, municipios y universidades. Hay un afán recaudador. Si cometí las faltas, ejerceré mi derecho de defensa”.