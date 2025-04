¿Por qué no se recomienda usar Inteligencia Artificial para armar un CV?

Por qué no usar IA para armar un CV

En un puñado de años, la Inteligencia Artificial creció de gran manera que es capaz de resolver varios problemas y sugerencias que las personas le solicitan. Una de ellas se encuentra vinculada con la necesidad de armar un curriculum vitae efectivo que se destaque en su recepción y permita obtener una entrevista de trabajo. Sin embargo, hay ciertos detalles que muchos pasan por alto.

Solo es necesario dar con un comando específico, que se puede conseguir buscando por Google, para que la herramienta en pocos segundos arme todo el contenido que una persona debe colocar en un CV. De hecho, es posible ajustar la sugerencia para que las palabras encajen de gran manera con el puesto al cual se busca aplicar.

"Sigan haciendo sus cv con ChatGPT o DeepSeek, no nos damos cuenta", expresó La_de_rh, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Una queja que fue compartida por varias personas que forman parte del sector de recursos humanos de empresas de distintos rubros. El comentario que más se repite es que los candidatos no revisan lo que mandan y comenten graves errores al momento de presenciar la entrevista.

"Te sorprendería la cantidad de errores que dejan pasar", agregó. Es importante recordar que gran parte de las inteligencias artificiales trabajan con datos que se encuentran disponibles en la web para elaborar la respuesta a la surgencia o pregunta que recibieron. Es por ello que no se debe confiar de manera ciega en lo que ofrecen, debido a que mucha información que circula tiene poca validez o directamente es falsa.

De acuerdo a lo que expresan varias personas que se desempeñan como integrantes del cuerpo de recursos humanos de un empresa, el hecho de recibir un curriculum armado con la ayuda de una inteligencia artificial puede llegar a condicionar bastante la presencia de una respuesta negativa. Esto es producto de tres detalles que suelen resaltar y que deben considerarse.

Estandarización: por lo general, los modelos se repiten y no hay una cierta creatividad al momento confeccionar un documento. Por ende, es posible notar que algunas partes parecieran que fueron escritas de manera genérica sin la presencia de la persona que intenta quedarse con el puesto.

Una mala sensación: hay filtros disponibles en la web que permiten detectar que documentos se encuentran intervenidos por la IA y esto puede provocar una sensación de poco compromiso al momento de presentarse en la búsqueda de un trabajo. Una tarea que debe ser manual fue relegada y que en muchas oportunidades no contó con una revisión.

Los errores: es bastante común que la Inteligencia Artificial cometa errores y es por ello que las respuestas deben contar con una verificación. Ante la duda, lo mejor que queda es reescribir y hacer el cv por cuenta propia.

Otro detalles a mencionar es que muchas de las aplicaciones de IA venden los datos que reciben por parte de las personas y esto provoca que información personal quede en manos de terceros que se desconocerá con que fines podrían a utilizarla. Lo recomendable es encontrar un momento en la semana, sentarse frente a la computadora, investigar qué modelos de cv son aceptados y confeccionar uno por voluntad propia.