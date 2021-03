El periodista de Todo Noticias (TN) sufrió un accidente doméstico al salir de la bañera y debió ser hospitalizado en medio de la pandemia del coronavirus con el riesgo que implica por los posibles contagios en un centro de salud.

"Me estoy recuperando y escribiendo", comentó el reconocido escritor y columnista, creador de "El toque Mactas", su famosa columna de opinión. "Tuve una caída fuerte al salir de mi ducha. Prefiero no contar más, no es más que un hecho con una semana de internación. Mi agradecimiento", agregó Mactas.

"He de decirles que tuve un accidente doméstico, caída mojado de ducha en mi baño. Bastante severo. De modo que estaré un poco con menos combustible. Abrazo! Tengo que darme bola", escribió Mactas, de 76 años, en Twitter para compartir con sus seguidores el mal momento.

Mactas recibió decenas de mensajes de apoyó que replicó en la red social Twitter y agradeció por la atención recibida en la Clínica Favoloro: "Agradezco la formidable atención, calidad científica y en cualquier sentido de la Fundación Favaloro".

Obsesionados con el kirchnerismo: el morboso título de TN que generó el repudio de las redes

Tras conocerse el fallecimiento del diputado Javier Pérez Gallart a causa del coronavirus, en TN publicaron un título que fue sumamente repudiado por las redes sociales.

Pese a que la causa de la muerte de Pérez Gallart fue por COVID-19, enfermedad que viene complicando al mundo entero hace más de un año, el medio perteneciente a Grupo Clarín eligió titular de la siguiente manera: "Murió un diputado santacruceño denunciante del kirchnerismo".

Con un tono morboso, TN intentó sacar provecho de la muerte del diputado santacruceño por ser opositor al Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Por esto mismo, decenas de usuarios cuestionaron duramente al medio -a través de Twitter. Uno de ellos fue el actor Gastón Pauls, quien sostuvo: "Murió de coronavirus pero que importa. A sus lectores no les interesa más que acrecentar su odio y ellos les dan el gusto".