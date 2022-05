"Guionado": el fuerte cruce de Milei a un periodista de TN

El diputado libertario acusó a Gonzalo Aziz de intentar provocarlo de forma violenta durante una entrevista.

El diputado nacional de la Libertad Avanza, Javier Gerardo Milei, lanzó una fuerte acusación contra el cronista de Todo Noticias (TN) Gonzalo Aziz, a quien acusó de provocarlo violentamente en una entrevista que estuvo guionada. El cruce se dio luego de que el periodista compartiera un video donde se observa al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, retando a Milei.

"Aquí un periodista que días atrás me hizo una nota guionada (mismas preguntas que otra en RC) en la que por cerca de 40 minutos intentó violentamente provocarme ahora opera un video (grabado de modo irregular por JxC) en el que Massa me hace un chiste por demorarme dando notas", acusó el legislador nacional Milei desde su cuenta personal de la red social Twitter.

Tras el mensaje de Milei, decenas de seguidores del libertario salieron a atacar a Sergio Massa y a Aziz en la red social. El periodista de TN al compartir la imagen había escrito: "Sergio Massa se atrevió a retar a Milei". Luego el cronista Gonzalo Aziz borró la publicación sin explicar el motivo.

Una asesora de Milei denunciada por estafas consiguió un cargo en la Legislatura

El círculo que rodea a Milei quedó envuelto en escándalo. Se trata de Lilia Adela Bolukalo Lemoine, la asesora de imagen del diputado libertario acusada de promocionar un polémico tratamiento para aclarar el color de los ojos. Pero eso no es todo, "la estilista libertaria" además tiene un contrato con la Legislatura de hace seis meses y hace unos años también fue contratada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Lilia Lemoine, también recordada por ser la autora de los huevazos al móvil de C5N en una manifestación, tiene 42 años y es militante libertaria como también reconocida en el mundo del cosplay. El propio Javier Milei se refirió a ella por el "éxito" de su look. “Quien me corta el pelo, además de maquillarme y sacarme fotos, es Lilia. Yo creo que mi look lo acomoda al look de Wolverine” (SIC)", decía el diputado.

Si bien como parte del discurso contra el Estado y la "casta política", Lilia mantiene un contrato con la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde enero de este año, según detalla el informe de Nosis al que accedió El Destape. Además, en 2015 también prestó servicios directamente al Gobierno de la Ciudad de Buenos.