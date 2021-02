Mal momento para Patricia Bullrich en TN

En un año electoral, la oposición está más pendiente de los comicios que del desastre global causado por la pandemia. Así lo dejaron en claro Patricia Bullrich (presidenta del PRO), Alfredo Cornejo (presidente de la UCR) y Maximiliano Ferraro (presidente de la Coalición Cívica) en su paso por TN en el programa Solo una vuelta más. En un ambiente que suele ser ameno para los macristas, ninguno esperaba que un periodista del canal los dejara expuestos en sus contradicciones y terminaran en ridículo.

Primero fue el turno de la exministra de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri, quien dejó en claro su malestar con el impuesto a las ganancias: "el salario no debe pagar ganancias. Pero cuando uno ve la realidad se da cuenta que hay situaciones extrañas. Viste un santo para desvestir otro. Aumentan los impuestos para las empresas y así no puede haber reactivación en la Argentina".

Uno por uno, los representantes de Juntos por el Cambio fueron deslizando sus críticas al gobierno en esa línea: impuesto a las grandes fortunas, a ganancias, la crisis económica. Incluso se animaron a anticipar el "fin del kirchnerismo" y un aumento de la "base de representación de 2019". Y cuando todo era esperanza y optimismo en los referentes macristas, llegó el periodista Pablo de León para exponer la cruda realidad.

"Los tres han hablado de un nuevo mandato de Cambiemos pero el último año de inflación en su gestión fue superior al del año pasado, el tema impuestos, se manifestó como una intención de bajarlo y no lo hicieron, y con ganancias, no lo modificaron. Entonces, habrá un montón de personas que dirán por qué hay que creerles que van a hacer eso y critican al gobierno actual que no lo hace, pero ustedes no hicieron modificaciones de fondo. Por algo perdieron las elecciones de 2019", disparó el periodista.

Patricia Bullrich sacó a Mauricio Macri de las elecciones

La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sigue en el camino de ser una de las principales candidatas de Juntos por el Cambio en 2023 y mantenerse en el perfil del ala dura de la oposición de cara a las próximas elecciones. Es una de las más cercanas a Mauricio Macri, pero esta vez se ocupó de dejar en claro que el ex presidente no tiene pensado competir en las elecciones legislativas.

"Él ya se ha definido. Macri sabe que su lugar no es la Cámara de Diputados. Como ex presidente sabe que su lugar es el de ex presidente y dar testimonio", relató Bullrich en el canal La Nación + junto al panelista macrista de Luis Majul, Hugo Macciavelli. "El papel que está jugando es positivo para todos y Juntos por el Cambio convive muy bien con esta idea", sintetizó la ex ministra y sacó del juego electoral al ex presidente.