Marcelo Bonelli entró en el foco de las noticias luego de que en la noche del jueves lanzara insultos sin darse cuenta de que tenía el micrófono abierto. "Son todos pelotud*s en este programa", afirmó el periodista de TN Central, mientras su compañero Alfredo Leuco se manifestaba sobre la extensión de la cuarentena en el AMBA. Y después de algunas horas, rompió el silencio para aclarar la situación.

"Este tuit se lo queria dedicar a los que nunca se equivocan, a los que viven de atacar a los demás; Pero no. Se lo dedico a mis compañeros que me bancan los errores todos los días. Perdón, me equivoque", fueron las palabras de Bonelli, quien sólo decidió utilizar las redes sociales (que actualmente tienen más repercusión que cualquier canal televisivo) para que todos los usuarios puedan conocer su reflexión.

¿A quiénes insultó puntualmente hace unas horas, cuando sus palabras fuera de cámara se hicieron públicas? Será un interrogante que no se sabrá jamás, a menos que el propio protagonista lo devele.

Por su parte, Alfredo Leuco intentó seguir hablando luego del exabrupto de Bonelli y logró su objetivo. De todos modos, el cordobés se alertó de la situación y trastabilló en su discurso, visiblemente sorprendido por lo que estaba ocurriendo.