Se conoció un truco de limpieza que es furor en las redes.

Los trucos de limpieza son unos de los tópicos más tocados en las redes sociales y en la web en la actualidad, ya que hoy en día una gran cantidad de personas buscan cómo resolver sus problemas domésticos a través de las plataformas digitales. Así fue que se viralizó un tip conocido como "de las abuelas" para mantener todos los rincones de la casa bien limpios.

Muchas veces en las limpiezas generales de la casa se lavan los pisos, los vidrios, se repasan las estanterías y muebles y se resfriegan los distintos artículos del baño. A pesar de esto, hay muchos recovecos y rincones que suelen quedar en el olvido ya que no están a la vista y de esa manera de acumula suciedad a lo largo de los meses.

La experta Wendy Rose Gould habló de su truco "de las abuelas" en el medio Real Simple y así reveló cómo la ayudó a mantener cada parte de su casa bien limpia. El hack se basa en "prestar atención a las áreas 'ocultas', como los zócalos, las placas de los interruptores de luz y los interiores de los cajones" y en "las áreas por las que pasamos todos los días (pomos de puertas sucios, barandillas polvorientas) pueden convertirse en 'ruido blanco' para los ojos, pero aun así contribuyen a la sensación general de desorden y limpieza".

"La casa de mis abuelos siempre me ha parecido uno de los lugares más felices del mundo, y he tenido la suerte de pasar bastante tiempo con ellos durante mi infancia y mi adultez", comentó Gould. Y siguió: "Hubo un consejo que se me quedó grabado después de tantos años: siempre prestaba atención a los pequeños detalles 'ocultos'".

Limpieza.

Tips para limpiar ventanales y que queden perfectos

Elegir un momento del día sin sol directo para evitar que el limpiador se seque rápido y deje marcas. Los días nublados o las primeras y últimas horas del día son ideales. Preparar una mezcla casera con partes iguales de vinagre blanco y agua caliente. Si se desea, agregar unas gotas de detergente. También se puede usar un limpiavidrios comercial de buena calidad. Aplicar la mezcla con un rociador y limpiar con un paño de microfibra, una esponja suave o papel periódico. Usar un escurridor de goma para arrastrar el líquido en forma de “S” desde arriba hacia abajo. Secar bien los bordes y esquinas con un paño seco para evitar acumulación de humedad o marcas.

Los cuatro trucos infalibles para limpiar espejos