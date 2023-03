THE LAST OF US

The Last of Us Parte I para PC: Cuando estará disponible y cómo hacer la precompra

El exitoso juego de Play Station que terminó como serie de HBO Max, ahora llega a las computadoras. ¿Cómo adquirirlo antes de la venta general?

La versión de The Last Of Us Part 1 para PC y otras consolas llega después del final de la primera temporada de la serie de HBO Max protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. El éxito de la producción audiovisual llevó a que la compañía estadounidense Naughty Dog y la distribuidora Sony Computer Entertainment vayan más allá de la Play Station.

Las y los fanáticos podrán sumergirse en la historia de Joel y Ellie desde cualquier dispositivo, excepto el celular por el momento. Si bien la precompra ya está disponible en las plataformas de videojuegos más conocidas, la venta general se atrasó 25 días. Naughty Dog justificó la decisión con el deseo de que "debute de la mejor forma posible".

"Estas pocas semanas adicionales nos permitirá asegurarnos de que esta versión de The Last of Us esté a la altura de tus, y nuestras, expectativas", explicó la empresa en un comunicado y añadió: "Estamos emocionados de llevar The Last of Us Parte I a una nueva plataforma, alcanzando tanto a nuevos como jugadores que regresan a la inolvidable historia de supervivencia de Joel y Ellie, y esperamos que sigas esperando su lanzamiento el 28 de marzo".

Una por una, todas las ediciones de The Last Of Us Part 1 para PC

Firefly Edition

La edición de colección, o mejor conocida como la Firefly Edition, ya se encuentra disponible a un precio de USD99.99. Si fuiste alguno de los fans que se quedó con las ganas de tener la edición de colección de The Last of Us Parte I en PS5, pero tenés una PC para correrla, esta es una nueva oportunidad para obtenerla. Esta edición contiene:

Código de juego para Steam incluyendo el modo de un jugador y el DLC Left Behind

incluyendo el modo de un jugador y el DLC Left Behind Caja metálica edición limitada

Reimpresión del comic The Last of Us: American Dream #1 al #4

Desbloqueo anticipado de artículos y habilidades en el juego

Esta edición tiene el mismo precio que la versión de PlayStation 5. Cabe mencionar que debido a la alta demanda que recibió dicha versión, esta edición en PC estará limitada a 1 por usuario.

Digital Deluxe Edition y Standar Edition

Cabe mencionar que también ya están disponibles en preventa las ediciones Digital Deluxe Edition y Standar Edition, tanto en Steam como en Epic Game Store. Cabe recordar que al ser ediciones que van teniendo un costo menor ($6999 y USD69.99, respectivamente), van perdiendo algunos de los extras que contiene la Firefly Edition.

Requisitos mínimos y recomendados para jugar The Last Of Us Part 1 en PC

Requisitos mínimos

Objetivo: 720p @30 FPS con gráficos en bajo.

Procesador: Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X

Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce GTX 970 / NVIDIA GeForce 1050 Ti / AMD Radeon 470 con 4 GB de memoria

Memoria RAM: 16 GB

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit versión 1909 o superior

Almacenamiento: 100 GB SSD

Requisitos recomendados

Objetivo: 1080p @60 FPS con gráficos en alto

Procesador: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 3600X

Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 5800 XT / AMD Radeon RX 6600 XT con 8 GB de memoria

Memoria RAM: 16 GB

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit versión 1909 o superior

Almacenamiento: 100 GB SSD

Requisitos rendimiento

Objetivo: 1440p @60 FPS con gráficos en alto

Procesador: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 5 5600X

Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti / AMD Radeon RX 6750XT

Memoria RAM: 32 GB

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit versión 1909 o superior

Almacenamiento: 100 GB SSD

Requisitos ultra