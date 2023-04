MIERCOLES Dónde comprar ropa barata en Provincia de Buenos Aires

Para cuando se decide destinar menos plata a la compra de ropa es necesario empezar a invertir en tiempo para recorrer y conocer locales con ofertas. A continuación, tres sugerencias en la provincia de Buenos Aires.

Comprar ropa requiere de mucho tiempo, además de plata, por eso estas tres opciones de locales que se encuentran en el Conurbano bonaerense te ahorrarán tener que elegir dónde comprar después de recorrer locales durante horas. Además, cuentan con ofertas que logran que cualquiera ahorra algunos pesos.

Para vestirse cómoda y tener un estilo que nos haga sentir lindas no hace falta tener mucha plata, pero sí saber dónde comprar. Buscar precios y ofertas es clave para que no se vaya medio sueldo en ropa. Aunque si es una posibilidad real, ¿por qué no gastarlo en ropa en oferta? De esta forma, el guardarropas quedará más completo.

Otro excelente consejo es el de tener ropa atemporal que se pueda usar en todas las estaciones, ya sea por su colores básicos o por sus cortes poco extravagantes. De esta manera, se puede tener una base sobre la que combinar accesorios u otras prendas de temporada para agregar algo nuevo. Pero ya no tendrás que renovar el armario todas las temporadas.

Uno por uno, tres lugares en la zona Oeste del Conurbano bonaerense para comprar ropa

Love Chuka, en Morón

Suele ser elegido porque tiene ropa para gente de casi todas las edades. Además de que se ajusta a todas las ocasiones: formal, informal, pantalones, polleras, sweaters, sacos, camisas, cualquier prenda que necesites. Tiene prácticamente de todo lo que hace falta para completar el guardarropa. Incluso podés encontrar marcas de Avenida Avellaneda en este local con precios similares y con la ventaja de poder probarla y asegurarte que te queda perfecta.

Dirección: Avenida Rivadavia 18265

Artemisa Jeans, en Ituzaingó

Este local está focalizado más que nada en jeans, shorts, camperas y sweaters. Tienen también remeras, pero en los artículos que les mencioné anteriormente tienen mejor precio. Casi siempre hay promociones y 2x1 en artículos puntuales que les quedan a muy buen precio, así que no podés dejar de aprovechar estas ofertas en zona Oeste.

Dirección: Zufriategui 747

Cuatro Reinas, en Ituzaingó

Siempre encontrarás ropa linda y de tendencia a muy buenos precios en esta tienda. El local es bastante grande, amplio y mantienen regularmente algunos percheros de precios bajos que suelen ir reponiendo con más stock, a diferencia de otros lugares. Podés encontrar desde bodys, tops, shorts, polleras, monos, vestiditos hasta buzos y blazers. Tienen también ropa de fiesta. Además, se destacan por su excelente y cálida atención al cliente.