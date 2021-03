Sylvestre confirmó que tendrá un programa de cocina y entrevistas.

Con los números de MasterChef Celebrity como respaldo, los programas de cocina están en un momento de gracia en la televisión argentina. A esto se suma el boom de los videos de recetas caseras a través de las redes sociales en las que los famosos muestran todas sus dotes culinarias. Ahora es Gustavo el Gato Sylvestre quien confirmó que empezará un nuevo programa donde tendrá un entrevistado semanal al que le cocinará algo en La Cocina del Gato.

En charla con Por si las moscas, el programa que se emite por La Once Diez / Radio de la Ciudad, Sylvestre confirmó que tiene en carpeta para este año, un programa de entrevistas, que seguramente irá los sábados por la noche. El Gato será el anfitrión y le cocinará a su invitado alguna de sus especialidades que van desde un risotto hasta un pastel de papas, "lo que se puede comer en cualquier mesa de argentinos".

"Me gusta una cocina muy simple, nada de lo difícil", agregó el periodista político de C5N que aseguró que su nuevo programa será diferente a lo que hace en la semana en Minutouno y no va a "bajar línea". El ciclo tendrá el objetivo de "recuperar el diálogo". "No voy a hacer editoriales, va a ser un diálogo entre dos personas, como cuando uno invita a alguien a su casa, que lo tratás bien y lo querés pasar lo mejor posible", explicó Sylvestre. Por el momento, están buscando locaciones con la idea de empezar a filmar en abril.

La competencia con LN+, TN y A24

En el rating diario, Gustavo Sylvestre está cómodo. Minutouno suele ser lo más visto en su horario entre los programas periodísticos de la noche. La competencia con LN+, TN y A24 lo tiene siempre como protagonista. Sylvestre lo sabe y lo disfruta. "Que nosotros estemos en la delantera y eso obligue a los otros medios a hacer puestas periodísticas más fuertes para tratar de competir, me parece que es muy bueno", aseguró el periodista político.

“Ahora se quiere ver más que la noticia: las posturas de los periodistas y la línea editorial que uno diariamente puede bajar sobre determinados hechos de la actualidad”, explicó Sylvestre sobre lo que el público le exige a los programas periodísticos como Minutouno. Sobre sus competidores, el ex conductor de A dos voces sintetizó: "Lo que se ofrece desde los otros canales es un mismo pensamiento y una misma línea ideológica. Me parece que ahí ellos hacen una división de audiencia".