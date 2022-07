Zulma Lobato le ganó el juicio a Crónica TV y Anabela Ascar: "Me molestó"

La mediática inició acciones legales contra el canal de televisión por un hecho ocurrido en 2011. Zulma Lobato logró ganar la batalla judicial que comenzó por la publicación de imágenes suyas sin su consentimiento.

Zulma Lobato ganó el juicio que le hizo a Crónica TV en 2011 por mostrarla en una momento vulnerable con el solo fin de generar rating. La mediática había sufrido una descompensación y las cámaras del canal grabaron el momento.

La intérprete de hits como Hasta Tinelli y el Maipo no paro y Yo soy Zulma aseguró en su denuncia que ella no había dado el consentimiento para salir al aire y alegó que la respuesta de los productores del canal fue: "No importa, hay que vender".

La batalla judicial de Zulma fue contra la productora de Crónica, Estrellas Satelital, el productor César Notaro y la propia Anabela Ascar, conductora de Hechos y Protagonistas, ciclo de TV en el que Lobato se hizo conocida a nivel masivo. "Las imágenes no versaron sobre una cuestión de interés público, pues la actora sufrió un episodio en el que se vio comprometida su salud, en los estudios de un canal televisivo (fuera del aire), y se decidió grabarlo en su totalidad para luego exponerlo en un programa posterior”, aseguraron los camaristas Carlos Calvo Costa, Sebastián Picasso y Ricardo Li Rosi.

"Los jueces advirtieron que la demandante había consentido la realización de una entrevista en ese programa de televisión, pero esta tenía por finalidad, únicamente, promocionar su trabajo. Sin embargo, la grabación del programa se vio impedida por el advenimiento de un episodio desafortunado, cuyo registro fílmico en ningún momento fue autorizado; y menos aún lo fue la posibilidad de reproducirlo y/o emitirlo en público", concluyeron.

La palabra de Zulma Lobato sobre el momento expuesto en Crónica TV

"Me molestó. Hubiera preferido que eso la gente no lo viera. Petinatto hacía un programa, no sé cómo se llamaba y decía: vamos a hacer el Zulmatazo, los que manden una foto con la boca abierta de Zulma Lobato participan de un concurso. Entonces la gente mandaba fotos con la boca abierta. Eso me produjo mucho enojo", pronunció Lobato en diálogo con Franco Torchia en 2021. Además, la celebridad dio a conocer que después de ese episodio estuvo internada casi un año porque había perdido el habla y tardó días en recuperarla. "Estuve bastante mal", agregó.