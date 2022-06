Zaira Nara estalló ante los rumores sobre su mamá: "Está indignada"

La modelo habló sobre los rumores sobre lo que cobraba su mamá por cuidar a sus nietos y estalló de bronca.

Zaira Nara reapareció mediáticamente y se refirió a los fuertes rumores que envolvieron a su mamá, Nora Colossimo, en las últimas semanas. En un reciente diálogo televisivo, la modelo habló con lujo de detalles de la acusación que involucró a su familia y desmintió rotundamente los dichos. "Mi mamá está indignada", aseguró Zaira.

Luego de algunas semanas de que trascendiera la noticia de que Nora Colossimo "cobraba dinero" por cuidar a sus nietos mientras sus hijas estaban de viaje, Zaira Nara reapareció públicamente y desmintió este rumor. En una reciente nota que brindó con Intrusos, ciclo emitido por América TV, la modelo fue tajante al referirse a estos falsos dichos.

“Voy salir en defensa de mi mamá que está indignada. O sea, uno no sale a aclarar nada y ella quiere salir a aclarar que no recibe nada. Porque es verdad, pobre”, expresó Zaira Nara para comenzar su descargo frente a las cámaras. En este contexto, la exconductora de La Peña de Morfi aseguró: "No hay mejor abuela que mi mamá".

"Mi mamá es la que te cubre, me dice ‘andate. Váyanse sin los chicos que yo me encargo’. Y, pobre, de repente salió eso y ella dice ‘¿Perdón? ¿Dónde está la plata?", confesó Nara. Por último, la famosa modelo y conductora sentenció con una importante reflexión: "Jamás mi mamá aceptaría nada, aunque la verdad es que se lo recontra merecería, pero no es verdad".

Qué dicen los chats de Wanda Nara con Zaira: "Hay cosas picantes"

Zaira Nara reveló cuán picantes son sus conversaciones por WhatsApp con su hermana, Wanda Nara, y sorprendió con una insólita decisión que toma cada vez que termina de hablar con ella. La modelo y conductora de televisión aseguró que el contenido de esos chats sería irreproducible en los medios.

"Hablamos de todo. O sea, creo que el chat con Wanda es el más borrado del planeta porque me da miedo", reveló la ex presentadora del ciclo Morfi, Todos a la Mesa, y agregó que borra absolutamente todo lo que su hermana le dice porque los mensajes no resistirían un archivo.

En diálogo con LAM, Zaira informó que tiene un grupo de WhatsApp junto con su Wanda y su madre, Nora Colosimo, y soltó: "Ahí hay cosas más picantes". Es de público conocimiento el carácter fuerte de la esposa de Mauro Icardi ya que lo ha mostrado en varias de sus apariciones en televisión y redes sociales, pero estas declaraciones de su hermana confirman que Wanda sería aún más polémica en privado.