Zaira Nara contó qué no puede faltar en su cartera y dejó mudos a todos: "Me muero"

La menor de las Nara reveló un dato sobre su cotidianeidad y causó sorpresa. Zaira Nara contó qué lleva en su bolso.

Zaira Nara habló sobre su día a día como mamá y contó qué no puede faltar en su cartera, en relación al cuidado de sus hijos. La modelo se separó el año pasado del padre de los niños, Jakov Von Plessen, y reveló cómo atraviesa esta nueva etapa de su vida.

"Ahora son tendencia las carteritas que no te entran nada, las pocket... es casi un accesorio como si fuera una alhaja o un collar", comenzó su descargo la hermana menor de Wanda Nara en diálogo con Ciudad Magazine. La conductora de ciclos como La Cocina del Show y Morfi, Todos a la Mesa fue consultada por qué elemento no puede faltar en su bolso y ella fue contundente en su respuesta.

"Y... las llaves de mi casa porque si no entro me muero, que me están esperando los nenes", sostuvo Zaira y así evidenció una vez más cuán presente es como mamá.

Nara se pronunció sobre cómo es su vida separada, después de años de amor con Von Plessen. "Muy tranquila, en un momento de muchos cambios. El año pasado fue como un momento muy distinto en mi vida. O sea, venía de una forma y la verdad que pegar un volantazo así en la vida conlleva un montón de cosas. Pero bien, muy bien, adaptándome. Nada, muy bien", soltó.

Zaira Nara, sobre el cuidado de su piel

"Soy muy de la rutina de skincare, todas las noches limpio mi cara con jabón de tocador. Hidrato mucho mi cara. Todo el tiempo estoy poniéndome serums, hidratación, contorno de ojos. A la mañana repito todo", enunció la modelo y destacó como clave fundamental para una buena salud cutánea es quitarse el maquillaje antes de dormir. Y sumó: "Nada de "estoy cansada", me lo saco mañana, eso es malísimo, la piel tiene que respirar".

La palabra de Paula Chaves sobvre su relación con Zaira Nara

El noviazgo de Nara con Facundo Pieres, ex de Paula Chaves, llevó algunos resquemores al vínculo de amistad entre las modelos. "Está todo bien, la vida misma. A veces me cuesta como caretearla tanto y tener que negar cosas. No hubo pelea sino que pasó la vida y pasaron cuestiones que tal vez nos alejaron un poco. Hay mucho cariño, hay mucho amor, hay una amistad muy larga, pero bueno, pasaron cosas en la vida que hicieron que tal vez no compartamos tanto como antes, pero yo creo que el amor y la amistad están", explicó Chaves al respecto.