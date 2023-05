Yayo destapó el secreto que Tinelli no quiere que se sepa: "A la mierda"

Yayo Guridi contó una situación que se remonta a los años en los que trabajaba con Marcelo Tinelli. La revelación del experimentado humorista.

Yayo Guridi realizó la confesión menos pensada sobre su vínculo laboral con Marcelo Tinelli, con quien históricamente estuvo en los sketchs humorísticos de Videomatch y Showmatch. El comediante ventiló la interna que había en ese momento en medio de un juego de preguntas y respuestas en el que quedó expuesto.

El nuevo ciclo de humor llamado #LOLArgentina que se emite por Amazon Prime Video generó furor en los usuarios de esa plataforma. En este contexto, lo que reveló Yayo Guridi sorprendió a todos teniendo en cuenta que se trata de Marcelo Tinelli, su exjefe.

Grego Rosselló, el conductor, se encontraba junto al experimentado humorista y Julián Lucero, quien saltó a la fama por sus participaciones en Cualca TV con Malena Pichot, Julián Kartún y Charo López, cuando de repente le hizo una pregunta que nada tenía que ver con el contexto del programa. "Yayo ¿en algún momento pensaste en mandar a la mierda a Tinelli?", lanzó.

"¡Sí!", respondió entre carcajadas. "Lo dijo, lo dijo eh", expresó Julián Lucero mirando a cámara, dado que a pesar del buen momento que estaban pasando, la confesión hizo ruido. Cabe recordar que el último trabajo con Marcelo Tinelli fue en el año 2009, ya que después se dedicó a desenvolverse en el mundo de la actuación en series como Educando a Nina, Monzón, La 1-5/18, entre otras.

Beto Casella reveló un terrible secreto de Tinelli: "A mí me contaron algo"

Beto Casella dio una entrevista donde golpeó a Marcelo Tinelli con fuertísimas declaraciones sobre su vida privada y ventiló un terrible secreto con una jugada del conductor que le habría caído mal a varios de sus amigos. "Es feo, eso no se hace", sentenció Casella.

El conductor de Bendita TV (El Nueve) fue a El Loco y el Cuerdo, el ciclo de entrevista de Youtube que tienen el periodista deportivo Flavio Azzaro y Andrés Ducatenzeiler, y no se privó de opinar sobre la mala racha profesional de Marcelo Tinelli -actual gerente de programación de América TV- indicando que le fue "llamativamente mal" y que eso se debería a "tres o cuatro macanas muy seguidas que se mandó, y que la gente se las está cobrando".

Profundizando en sus declaraciones Casella habló sobre el inicio de la relación de Tinelli con la actriz Guillermina Valdés, que fue esposa de su amigo Sebastián Ortega, y disparó munición pesada al ventilar un secreto del conductor de ShowMatch, quien planea volver a la televisión con una nueva edición del Bailando 2023: "Y bueno, a mi me contaron algo de Tinelli que no está muy bueno, que no es lindo, que para mi no se hace".

"Tres o cuatro muchachos que participaron de sus programas me contaron que un día las esposas les dijeron: 'Che, ¿Sabés que me llamó Marcelo? Me tuvo media hora en el teléfono. Que si quería ir al Bailando, que por qué no estaba... Le dije que no, pero no la terminaba' ¿Y viste? Si sos mi amigo, si me contrataste a mi, ¿por qué llamás directamente a mi mujer? ¿Por qué no me avisás primero, a ver si a mi me puede generar algo? ¿Por qué no me preguntás antes de hacerlo? Que se yo, son cosas que a esos muchachos no les cayeron bien. Nadie pide que vuelva el patriarcado, pero entre hombres... qué se yo, es feo, no se hace", sentenció Casella.