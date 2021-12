Yanina Latorre y un inesperado anuncio: "Me despido"

La panelista de televisión no ocultó su emoción en un reciente posteo de Instagram, donde reveló un gran cambio que enfrenta en su vida.

Yanina Latorre se expresó en sus redes sociales sobre un momento que marca un antes y un después en su vida y en la de su familia. La panelista de Los Ángeles de la Mañana causó emoción y empatía en sus millones de seguidores, tras abrir su corazón y dar a conocer una noticia relacionada a su hijo, Diego.

"Cerrando una etapa hermosa. Hoy fue el último día de 5 año de Dieguito. El termina su infancia y adolescencia juntas y arranca su camino…y yo como mamá, tan movilizada. No tengo mas hijos en el colegio. Me despido también de 18 años de acompañar a mis hijos en el colegio", escribió la esposa de Diego Latorre, tras la despedida del menor de sus hijos de la escuela secundaria.

Latorre continuó con su descargo y enunció: "Parece que fue ayer… ¡cómo crecen! Amo a mis hijos y estoy orgullosa del camino que recorren. Te amo @dieguitolatorre y te deseo una vida adulta maravillosa. Ya ahora, seguís tu propio camino… igual siempre voy a estar ahí para lo que necesites. ¡Gracias, hijo!". Así, la celebridad de televisión dejó ver a sus fanáticos cuánto significa el final de estas etapa en su vida.

Yanina Latorre se peleó con "La China" Suárez en una llamada telefónica

La celebridad de redes reveló que mantuvo una álgida discusión con "La China" Suárez, tras el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi. "¡Es una atrevida! Me dijo de todo. Y yo también. Le dije 'mocosa impertinente. Tengo 50 años. Cerrá la boca. A mí me vas a respetar'. Así arranqué. Me reclamó la data que Maite dio ayer, sobre el novio español. Que no me lo negó. Me quería explicar que el chico no estaba de novio. Eso porque ella tiene fama de roba novios, roba maridos", comenzó la panelista.

"Me llamó y me dijo '¡qué obsesión tenés conmigo! Estoy podrida de que hagan problemas enteros hablando de mí. Y le dije 'hacemos programas enteros hablando de Wanda, que es la famosa. Vos sos la tercera en discordia, que se garch... el marido'. Eso no me lo negó", siguió y agregó: "Es una mala persona. Yo le dije: 'Sos actriz, pero se habla más de tu conch... que de tu carrera. Lo único que se sabe son todos los tipos que te engrampaste'. 'Ahora voy a notar tu consejo dentro de las cosas importantes lo que me dice Yanina Latorre', me dijo. Me re ninguneo".