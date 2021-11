Yanina Latorre se sacó con la expareja del Pocho Lavezzi: “Sos infumable”

Las botineras se pelearon fuerte en un programa de televisión y sacaron verdades a la luz.

Yanina Screpante y Yanina Latorre protagonizaron un fuerte cruce en medio del aire televisivo por la postura de la panelista de Los Ángeles de la Mañana ante la separación de la modelo con el Pocho Lavezzi. La madre de Lola Latorre chicaneó a la entrevistada por sus reclamos económicos y se trenzaron verbalmente.

“Yo te entiendo. Todas las mujeres acompañamos a nuestros maridos, o nos acompañan ellos. No por eso te deben algo. Porque parece que quisieras cobrar honorarios por acompañarlo a comprar un campo. A vos te corresponde (la compensación económica) porque fuiste su mujer", expresó Latorre, en alusión a los reclamos de Screpante tras su ruptura con el jugador de fútbol.

“Decís incoherencias y me dan ganas de interrumpirte. ¡Decís que inventaste la marca Pocho Lavezzi! Es como que alguien diga que inventó la marca Maradona”, siguió la ex participante de Bailando por un sueño. “Vos decís pavadas, Yani. Cuando trabajaba en Incorrectas me pedías que te defendiese de Ulises Jaitt”, respondió Screpante, en alusión a un pedido que Latorre le habría hecho en medio de su conflicto con los Jaitt.

Por su parte, la esposa de Diego Latorre no se contuvo y respondió: “Ahí viene la parte de la mafia. Ahora entiendo al Pocho. La amenaza. Dale, empezá. No se puede hablar con vos sino amenazás. A mí no me amenaces. Siempre terminás amenazando al otro cuando no tenés razón. Sos infumable. Tienen razón el Pocho y Mariana Gallego, su abogada. Extorsionás a la abogada, me extorsionás a mí, al Pocho. No se puede hablar con vos sin extorsión”.

Fuerte denuncia de Yanina Screpante contra el Pocho Lavezzi

“Yo corté la relación con él. El motivo no se puede saber todavía. Un hartazgo de un montón de situaciones que no voy a contar. No por hacerme la misteriosa, sino porque no estoy lista para hacerlo. Mucho maltrato psicológico, maltrato económico. Me dejó en un país barada”, expresó Yanina Screpante en el programa de América TV, A la Tarde. Y agregó: “Ahora salieron a decir un montón de mentiras. Sus abogadas dijeron ‘violencia mediática’. No puedo ni graficar las barbaridades que ella me dijeron y lo que responden en la demanda, me extraña que en estas épocas nos bardeemos así entre mujeres. Está bien que ella defienden a quien defienden, pero contar con quién yo salía antes de conocer a Lavezzi me parece que no tiene nada que ver”.