Yanina Latorre se indignó por lo que pasó en LAM: “Da vergüenza ajena”

La panelista no pudo contener su opinión ante una insólita situación que protagonizaron dos figuras. Yanina Latorre fue fulminante en su descargo.

Yanina Latorre explotó en Los Ángeles de la Mañana por un video que pusieron al aire y no pudo contener sus comentarios burlones al respecto. La esposa de Diego Latorre hizo alusión a un momento protagonizado por Pampita y no escatimó en desprestigiar a la modelo.

“Me dan ganas de tirarme por el balcón”, comentó en principio Ángel de Brito, sobre la melosa situación protagonizada por su compañera de jurado y el padre de su hija. “A mí también, ¡qué vergüenza! ¿Moritán quiere perder las elecciones? Esto da vergüenza ajena”, agregó Latorre, entre risas, y así dejó en claro que vio algo patético en el esposo de Pampita, Roberto García Moritán, quien interpretó una canción de amor dedicada a la bailarina.

En alusión al desempeño vocal de Lizardo Ponce en el Cantando 2020, la madre de Lola Latorre culminó su sarcástico descargo y lanzó: “Lizardo Ponce al lado de Moritán es Luciano Pavarotti”.

El enojo de Yanina Latorre con “La China” Suárez

Yanina Latorre reveló que “La China” Suárez la llamó por teléfono y dio detalles de la conversación que mantuvieron. “¡Es una atrevida! Me dijo de todo. Y yo también. Le dije 'mocosa impertinente. Tengo 50 años. Cerrá la boca. A mí me vas a respetar'. Así arranqué. Me reclamó la data que Maite dio ayer, sobre el novio español. Que no me lo negó. Me quería explicar que el chico no estaba de novio. Eso porque ella tiene fama de roba novios, roba maridos”, comenzó.

“Me llamó y me dijo '¡qué obsesión tenés conmigo! Estoy podrida de que hagan problemas enteros hablando de mí. Y le dije 'hacemos programas enteros hablando de Wanda, que es la famosa. Vos sos la tercera en discordia, que se garch... el marido'. Eso no me lo negó”, agregó Latorre y siguió: “Es una mala persona. Yo le dije: 'Sos actriz, pero se habla más de tu conch... que de tu carrera. Lo único que se sabe son todos los tipos que te engrampaste”.

La panelista, orgullosa de sus agravios hacia la actriz, remató: “'Ahora voy a anotar tu consejo dentro de las cosas importantes que me dice Yanina Latorre', me dijo. Me re ninguneó. Mientras hablaba, comía. Era más sobradora”. Y culminó: “En ningún momento me dijo nada de Wanda ni Icardi. Ella sólo no quería quedar como robanovias o robamaridos. Ella gritaba en la charla. Ahí le dije 'bajame dos tonos soberbia, antipática, seca, maltratadora'”.