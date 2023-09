Yanina Latorre se cansó de Marcelo Tinelli y lo mandó al frente: "Ya sabemos todos"

Yanina Latorre hizo un feroz descargo contra Marcelo Tinelli y contó lo que el conductor no quería que se sepa.

Yanina Latorre es una periodista, contadora y panelista de televisión de 54 años, más conocida por ser panelista de LAM (América TV). En dicho programa, conducido por Ángel de Brito, muestra su faceta más confrontativa, por lo que sus seguidores están acostumbrados a sus recurrentes enfrentamientos con figuras de la farándula. Es por esto que la esposa de Diego Latorre no tuvo problema al enfrentar a Marcelo Tinelli, uno de los conductores más importantes del país, tras un conflicto que involucra a su hija, Lola Latorre. En medio de su descargo, la "angelita" soltó un curioso dato que Marcelo no quiere que se sepa.

Resulta que Lola, modelo e influencer, había sido convocada por Tinelli para participar en el Bailando 2023. Por esta razón, toda su familia, su novio y sus amigas fueron al piso del programa para verla bailar y demostrarle su apoyo. Para sorpresa de todos, Marcelo no la eligió para salir a la pista. Yanina se indignó con esta situación e hizo un contundente descargo en sus redes, en el que sacó a la luz un dato desconocido sobre Tinelli.

Al ser consultada por sus seguidores de Instagram sobre la ausencia de su hija en el certamen de baile, Yanina contestó: “No bailó. Gajes del oficio, amor". Luego, agregó con un tono picante, dando a entender que Tinelli tiene manejos injustos con sus bailarines: "Ya sabemos todos cómo es esto. Hay días que entras otros que no”.

Más allá de que tenía muchas ganas de ver a su hija bailar, reconoció: “En el fondo dije ‘qué suerte’. Cuando empieza la coreo, la previa, me pongo nerviosa”. Por último, recordó que esta no es la primera vez que Lola forma parte del Bailando. “Está divina, qué se yo, es mi hija. No tenía que ser hoy, Lola se fue bien”. concluyó.

Yanina Latorre apuntó contra Telefe: "Es un error gravísimo"

Por otro lado, Yanina también hizo un descargo sobre la polémica que se generó por la reciente decisión de Telefe de elegir a Marley para conducir un especial sobre Silvina Luna. La noticia del fallecimiento de la modelo generó una gran conmoción en el mundo del espectáculo, y según millones de televidentes, el canal utilizó esta delicada situación para limpiar la imagen del conductor, quien se alejó de la televisión luego de las supuestas denuncias por abuso sexual en su contra.

"Hay un montón de rumores que nunca Marley aclaró ni para bien ni para mal. Tampoco hay una denuncia firme, todo en redes. Todas cosas que se dicen. Si no hay pruebas, no me puedo sentar acá... hablaría mal de nosotros que digamos cualquier pavada", comenzó Latorre en LAM. Sin embargo, señaló que Telefe cometió "un error gravísimo".

"El que lo quiere volver a insertar, busca un tema como la muerte de Silvina. Desde el morbo como es más grave la muerte de Silvina, así él entra y nadie se da cuenta", reflexionó. En este sentido, opinó que el canal estuvo mal en aprovecharse de esta situación. "'Metámoslo ahora, por ahí con el quilombo de Silvina y Lotocki pasa de largo y queda en el canal de nuevo'. Me parece un horror", finalizó.