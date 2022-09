Yanina Latorre insultó a Wanda Nara en vivo en LAM: "¡Estás al aire!"

Yanina Latorre protagonizó un incómodo momento en vivo en LAM al hablar sobre Wanda Nara.

Yanina Latorre protagonizó un escandaloso momento al aire en LAM (América TV) mientras conversaba con sus compañeras sobre las internas entre Wanda Nara y Telefe. Aunque creyó que estaban en un corte, insultó a la empresaria y rápidamente una de sus colegas la frenó al grito de: "¡Estás al aire, Yani!".

Según Latorre, Wanda podría ser sancionada por Telefe ya que todavía no llegó a grabar todos los episodios que tenía pactados para su nuevo programa, La Máscara, que tiene fecha de estreno fijada para el lunes 12 de septiembre. En vez de cumplir con lo pautado, la empresaria se fue de viaje a Turquía a último momento porque a Mauro Icardi le ofrecieron firmar un contrato con un club.

“Wandita volvió, llegó, grabó y se fue a Miami y ahora se va a Turquía. Ella tenía que grabar toda la semana y Natalia Oreiro está que se la llevan los demonios porque es súper profesional, ordenada y laburadora”, comentó la panelista. Y sumó que "no se están haciendo las grabaciones, solo se hicieron cinco programas", por lo que Natalia Oreiro estaría muy molesta con la situación. "No se llevan bien, a Natalia le incomoda su profesionalismo y parece que Wanda está complicada con los horarios de grabación. Llega tarde y todo eso a Natalia no le estaría gustando", profundizó Latorre.

Mientras en pantalla mostraban historias de Instagram de Wanda, Fernanda Iglesias comentó sobre Telefe: "Contratan gente que no es profesional, solo porque es mediática". Fue entonces cuando Yanina no pudo evitar decir: "Para mí le chupan el orto y no es nadie, esta mina no te levanta un punto de rating". "¡Estás al aire, Yani!", le gritó una de sus compañeras, pero ya era demasiado tarde. "Y bueno...", contestó la "angelita".

La razón por la que Wanda Nara no cumplió su pacto con Telefe

Lo que muchos seguidores de Wanda Nara se preguntaron fue por qué no le avisó con tiempo a la producción de Telefe que tenía que viajar a Turquía durante la semana de rodajes. "Están muy preocupados, porque ya empieza el programa y está anunciado como el programa del año", explicó Yanina. "¿Y Wanda no avisó de este viaje a Turquía?", preguntó Estefanía Berardi.

En respuesta, la esposa de Diego Latorre explicó que a Icardi "lo vendieron ayer" y que "el fútbol es así, te venden de un día para el otro". "Se fue a Miami, volvió, mañana se empezaba a grabar y se fue de nuevo. Además es un programa muy difícil de grabar", concluyó la panelista.