Yanina Latorre destrozó a Thiago Medina por su reacción frente al embarazo de Daniela Celis.

Yanina Latorre es una panelista de televisión y radio, más conocida por ser "angelita" de Ángel de Brito en LAM (América TV). Tal como lo deja ver en cada emisión del programa, la esposa de Diego Latorre suele dar controversiales opiniones sobre diferentes personajes de la farándula. Recientemente, apuntó duramente contra Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), tras el descargo que hizo por la confirmación de embarazo de Daniela Celis.

Horas atrás, Daniela había dado la primicia de su embarazo al aire en Fuera de Joda (Telefe). Sin embargo, sus seguidores se extrañaron al ver que Thiago no había publicado nada referido al tema en sus redes sociales. Rápidamente, surgieron fuertes rumores de que el joven no se haría cargo de los bebés. Finalmente, el "hermanito" rompió el silencio, y al escuchar sus declaraciones, Yanina lo juzgó duramente.

"Me molesta que salgan a hablar boludeces y decir cosas que nada que ver. Siempre quieren hacer quedar mal a alguien. ¿Por qué no se fijan en la vida de ellos?", se quejó Thiago al aire en su streaming. Luego, explicó: "Ahora tuve que salir a hablar porque me estaban matando por todos lados y realmente yo no quería porque me siento cómodo con Dani y estoy contento con ella. Yo quería hablar cuando a mí se me ocurra. No me sentía cómodo para subir una historia y contarle a todos lo que siento".

En este sentido, dejó en claro que se siente muy feliz, pero que no había hablado públicamente porque prefería guardarlo para su intimidad. "Está re mal que supuestamente no me quería hacer cargo, que estábamos separados. No me cabe porque van a ser mis hijos, yo los voy a cuidar y voy a estar ahí. Imaginate que tuvo que dejar de ir a la clínica con Dani para que la gente no se dé cuenta", se lamentó el joven.

Yanina se indignó con esta última declaración de Thiago y se dirigió a su cuenta de Twitter para hacer un descargo. La panelista citó un tweet de Infobae, citando la frase "Thiago habló del embarazo de Daniela: 'Tuve que dejar de ir a la clínica'", y comentó: "Qué tipo boludo".

Feroz ataque de Yanina Latorre a Mara, la hermana de Daniela Celis

Por otro lado, la esposa de Diego Latorre también arremetió contra Mara, la hermana de Daniela, con quien se contactaron desde LAM para obtener más información sobre el embarazo. En plena nota, la panelista consideró que la joven les estaba faltando el respeto y le dijo: “Mira, tu vocecita socarrona y cómo te estás riendo de nosotros me parece que no da. Estamos hablando desde la preocupación, no se manejó nada prolijo desde el primer momento y te estas burlando de nosotros. Si querés, me empiezo a burlar de vos”.

“Para nada. Uy, que fuerte. Disculpame si te ofendí con algo de lo que le dije a Pepe, pero pregunté porque no estoy informada”, le contestó la hermana de Daniela. “No preguntaste, porque antes dijiste que habías visto el programa y ahora te hacés la boluda. Nos estás boludeando”, insistió la "angelita". “Para nada, si estás acostumbrada... perdoname, pero no te estoy boludeando”, se defendió la joven. Sin embargo, Latorre no cedió y le respondió: “No estoy acostumbrada, es muy difícil boludearme y por eso te estoy poniendo un freno, reina”.