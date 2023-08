Feroz ataque de Yanina Latorre a la hermana de Daniela Celis en vivo: "Te hacés la boluda"

Yanina Latorre arremetió contra Mara, la hermana de Daniela Celis, durante un fuerte ida y vuelta al aire en LAM.

Yanina Latorre en más de una ocasión protagonizó fuertes cruces al aire con sus compañeros e invitados al programa. En las últimas horas, mantuvo una intensa pelea al aire con Mara, la hermana de Daniela Celis, quien recientemente anunció su embarazo. Mara fue contactada para brindar más detalles sobre el momento que está viviendo la exparticipante de Gran Hermano, pero en determinado momento de la conversación, tuvo un tenso ida y vuelta con Latorre.

Todo comenzó cuando el periodista Pepe Ochoa contó que una fuente cercana a Thiago Medina, el padre de los bebés que espera Daniela, le dijo que el joven no quería hacerse cargo de la situación. Frente a esto, Nazarena Vélez le preguntó a Mara qué pensaba al respecto. "¿Esto te lo dijo Thiago?", le preguntó la joven a Ochoa. Ante la negativa del periodista, la hermana de Daniela deslizó: "Ay, me matan tus fuentes, entonces". Luego, negó este rumor y Yanina se mostró molesta por su forma de contestarle a su compañero.

"Me parece que cuando te reís de Pepe y le decís si habló con Thiago... Muchas veces, el famoso miente como vos nos estás mintiendo ahora”, comentó la "angelita". “Ay Yani, siempre quise que me digas algo”, comentó Mara, picante. La esposa de Diego Latorre se cansó y la frenó en seco: “Mira, tu vocecita socarrona y cómo te estás riendo de nosotros me parece que no da. Estamos hablando desde la preocupación, no se manejó nada prolijo desde el primer momento y te estas burlando de nosotros. Si querés, me empiezo a burlar de vos”.

“Para nada. Uy, que fuerte. Disculpame si te ofendí con algo de lo que le dije a Pepe, pero pregunté porque no estoy informada”, le contestó la hermana de Daniela. “No preguntaste, porque antes dijiste que habías visto el programa y ahora te hacés la boluda. Nos estás boludeando”, siguió Yanina. “Para nada, si estás acostumbrada... perdoname, pero no te estoy boludeando”, se justificó la joven. “No estoy acostumbrada, es muy difícil boludearme y por eso te estoy poniendo un freno, reina”, concluyó Yanina.

Daniela Celis reveló cómo se enteró que estaba embarazada

Durante varios días, Daniela Celis se ausentó de los programas de streaming en los que trabaja. Esto preocupó mucho a sus seguidores, y después de mucha incertidumbre, la "hermanita" finalmente confirmó la noticia. "Ustedes saben que me pegué unos faltazos gigantes acá porque estaba enferma y realmente todo empezó porque me sentía mal y no sabía que me estaba pasando", comenzó diciendo en Fuera de Joda (Telefe).

Y agregó: "Fui a hacerme un análisis de sangre y de orina, y da negativo al embarazo. Hace un mes atrás que tengo el papel con los resultados negativos de los análisis para el embarazo. Después, obviamente, me mandaron a hacerme una ecografía". Finalmente, la ecografía mostró que estaba embarazada de gemelos. "Me enteré en un momento muy avanzado de mi embarazo que estaba embarazada", concluyó.