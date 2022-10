Yanina Latorre destrozó a su marido y a Mauro Icardi: "Pobres boludos"

Yanina Latorre opinó muy dura de la inesperada transmisión en vivo de Mauro Icardi en la que apuntó contra Wanda Nara.

Yanina Latorre explotó contra su esposo y aquellos hombres que son infieles tras escuchar el descargo que hizo Mauro Icardi en una transmisión en vivo de Instagram. "Me parece un pobre boludo", disparó muy picante la panelista de LAM, en donde también le hizo una fuerte crítica a Wanda Nara por cómo se desempeñó durante todo este escándalo mediático.

Mauro Icardi sorprendió a todos en la tarde del miércoles con un vivo de Instagram en el que se refirió a su separación de Wanda Nara y apuntó con dureza contra la empresaria, a la que calificó de "hazmerreír del mundo entero" por las actitudes que estuvo teniendo en el último tiempo. De este tema hablaban en LAM cuando Yanina Latorre dio su filosa opinión, con palito incluido para su esposo e Icardi.

Primero fue Ángel de Brito quien apuntó contra el futbolista del Galatasaray al asegurar que Wanda tendría que pisarlo con el auto por haberle dicho mentirosa y que los hijos no la quieren. Yanina coincidió con el conductor, pero también aclaró que ella no hubiese llevado a cabo "toda esta exposición berreta" que hizo la empresaria. "A mí no me gustó que Diego salga a hablar (en Intrusos), pero no lo pisé con el auto. Fue obligado... No habló de mis hijos. Se manejó todo distinto", reconoció la panelista.

En ese sentido, Latorre siguió apuntando contra Wanda al asegurar que cuando se supo de la infidelidad de su marido, todos los aconsejaban que tuviera un amante, pero ella tenía que resolver "otras cosas más profundas". "Y si lo hubiera hecho, no lo publico, no juego. Esto que hace... desarmás una familia. Yo no siento la necesidad de vengarme. Lo que hace Wanda me parece infantil", sumó Yanina.

Pero lo más picante llegó a continuación, cuando habló de por qué no quiso tomarse revancha de Diego Latorre: "¿Sabés lo que me pasa con el tipo que te hace estas cosas? Que te mete los cuernos, incluido mi marido, me genera una profunda lástima". "Me parece un pobre boludo, no me da ni para vengarme. Me creo más que él. Tiene que mentirme, llevar a la mina al hotel, pagar el pasaje... Digo 'pobre'. Yo no me humillo", concluyó durísima Yanina Latorre.

Mauro Icardi admitió haber hablado con Tamara Báez

Luego de que Wanda Nara publicara el comunicado de su separación, rápidamente empezaron a involucrarla con L-Gante, el cantante de cumbia con el que se la vio en varias ocasiones. En paralelo, la expareja del artista, Tamara Báez, salió a contar los violentos episodios que vivió por parte del papá de su hija e incluso acusó una suerte de complot entre L-Gante y Nara para quitarle algunas de sus cosas.

En medio de los crecientes rumores de romance entre el cantante y la empresaria, también surgieron especulaciones sobre una "venganza" por parte de Báez al buscar un vínculo con Icardi. Fue en este marco que el jugador de fútbol aclaró la situación en su vivo de Instagram.

"Hablé con esta chica que no sé quien es (Tamara Báez). Me mandó un mensaje preguntándome por algo y yo se lo negué, me dijo cosas con las que no estoy de acuerdo porque conozco muy bien a mi mujer”, reveló Icardi. Así, el deportista dejó en claro que no mantiene ningún vínculo con la influencer.