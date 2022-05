Yanina Latorre arrugó con El Polaco y Silvina Luna: recibió una propuesta picante y escapó corriendo

La panelista de LAM reveló que estaría interesada en tener un encuentro con el músico. Yanina Latorre deschavó una propuesta que recibió por parte de El Polaco y Silvina Luna.

Yanina Latorre hizo una insólita revelación sobre "El Polaco" y Silvina Luna y dejó atónitos a sus compañeros de LAM. La panelista se expresó sobre una propuesta subida de tono que la pareja le habría hecho cuando aún estaban juntos.

El intérprete de Deja de llorar brindó una nota en la vía pública al ciclo de América TV y al volver al piso Latorre hizo una llamativa declaración en alusión a sus sentimientos hacia el cantante de cumbia: "Es divino, muy buena onda". Tras ese comentario, Ángel de Brito lanzó una fuerte frase hacia su panelista y enunció: "Vos tendrías que subirte a la camioneta con él".

Latorre redobló la apuesta y dejó en claro que tiene intenciones íntimas para con el músico: "Si me subo a una camioneta con el Polaco terminamos en un hotel". Acto seguido, la madre de Lola Latorre soltó una insólita anécdota que vivió con "El Polaco" y Silvina Luna y enunció: "Me encanta, una vez me ofreció hacer un trío y le dije que no. Estaba con Jey Mammón, nos fuimos bailando para atrás y, cuando llegamos a la puerta, rajamos corriendo".

De Brito remató con una fuerte frase sobre los gustos de su compañera de trabajo: "Muere por él. Yanina tiene un gusto muy amplio; va desde Lanata hasta El Polaco".

Yanina Latorre lapidó a Adrián Suar y Pablo Codevila por agrandados

"La verdad es que estoy súper cómoda, no me imaginé. Me costó venir y estoy re contenta. Nos tratan como rockstars, mejor que allá. Allá éramos como la última basura", comenzó su descargo Latorre en Intrusos, en diálogo con su excompañera de Los Ángeles de la Mañana Flor de la V. La celebridad se expresó sobre su ingreso a América, emisora a la que lapidó durante años por el manejo que tuvieron varios de sus programas en su escándalo mediático por el amorío de Diego Latorre y Natacha Jaitt, y comparó el trato que recibe con el que había en El Trece. "Es verdad, allá te ninguneaban. Yo a Codevila no lo vi nunca, no le vi una peca", agregó De la V.

Latorre se refirió a la actitud del dueño de Polka en su lugar de trabajo y soltó: "Suar camina como el rey del canal, ¿viste? Acá vienen y te saludan, te regalan vino, te hacen sentir importante". "Acá te valoran, amora. Allá son incapaces de ponerte un cartel afuera. Con los años que vengo acá dándoles números", concluyó la madre de Paul e Isabella Goycochea.