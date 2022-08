Wanda ya fue: Tinelli ya tiene en la mira a otra figura de El Trece

En medio de los rumores de romance con una participante de Canta Conmigo Ahora, el conductor se mostró muy cercano a otra figura de El Trece.

Marcelo Tinelli se mostró muy cercano a una participante de Canta Conmigo Ahora en medio de los rumores de romance con Wanda, otra concursante del famoso programa de canto. Hace ya unos días que el conductor está involucrado con una joven concursante del ciclo de El Trece, pero en las últimas emisiones sembró dudas sobre su estado amoroso.

La joven de 23 años, llamada Wanda Original, es una cantante que se presentó en Canta Conmigo Ahora y deslumbró a Marcelo Tinelli. De hecho, se presentó dos veces puesto que en la primera no logró alcanzar los puntos suficientes y volvió a cantar pocos días después bajo el formato de revancha. Sin embargo, parece que ahora otra concursante conquistó al conductor y se encargó de dejarlo en claro frente a las cámaras de El Trece. "Yo la sigo en Instagram", aseguró Tinelli.

El nuevo interés amoroso de Tinelli se llama Mica Barreto y se presentó en Canta Conmigo Ahora en la jornada del lunes 23 de agosto. La audición de la joven logró deslumbrar a 97 jurados, pero sobre todo a Marcelo Tinelli, quien se encargó de llenarla de elogios. "Ante todo, un gusto conocerte. Yo la descubrí un día cantando en Instagram y me pareció una cosa increíble", explicó el productor cuando se acercó a saludar a Micaela.

En ese sentido, Marcelo continuó: "empecé a seguirla y pensé ‘¡cómo canta esta chica!’. Hasta que un día le dije a los chicos: ‘Tiene que venir a cantar acá". Tanto Mica como Tinelli mostraron gran complicidad, lo que incentivó a los rumores de romance.

Por último, Tinelli le pidió a la joven que interpretara una canción de Camilo Sesto, ya que sentía que su voz iba muy bien con el estilo de música. "Otro día me vas a tener que cantar una canción de Camilo Sesto, que me encanta. De Camilo Sesto me gustan todos los temas. No porque los haga ahora Nathy Peluso, me gustaron siempre. Hoy tengo una reivindicación gracias a que los hace Nathy Peluso", sentenció.

Marcelo Tinelli chicaneó a un famoso jurado de Canta Conmigo en vivo: "Vine igual"

Marcelo Tinelli chicaneó a uno de los 100 jurados de Canta Conmigo Ahora y se burló de una repetitiva actitud que sucede en la mayoría de las emisiones del programa de canto. "¿Estás cansado?", lanzó el conductor tajante cuando notó cierto desgano de parte del jurado para la dinámica del programa.

Luego de que la segunda participante de la noche hiciera su audición y conquistara a 97 jurados, Tinelli indagó a Alejandro Paker, uno de los más difíciles de convencer de la tribuna. Un tanto indignado por la repetitiva actitud del actor no pararse incluso antes cantantes que deslumbran a todos los compañeros, "El Cabezón" le pidió explicaciones.

"Esta si era para pararse, ¿por qué no se paró Alejandro Paker? Me gustaría saber", consultó Tinelli. "La verdad que tenés una virtud, tenés un don. Una voz increíble la verdad. Por qué no me levanto tiene que ver...", empezó por justificar el actor, pero rápidamente el conductor lo interrumpió con un chicana. "¿Estás cansado Paker?", consultó Tinelli en tono burlesco.

"Lo digo porque yo hoy a la mañana y dije '22 de agosto ya'. Estaba cansado, pero yo me paro y vengo igual", continuó Tinelli tajante sobre la actitud de Alejandro Paker. Con una risa incómoda, el actor quiso evadir las declaraciones del conductor y se limitó a contar que no se paró por "un tema de interpretación" que no lo convenció del todo.