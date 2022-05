Wanda se uniría con De Brito para enfrentar a La China en la Justicia: "Yo te salgo de testigo"

Wanda Nara le demostró su apoyo a Ángel de Brito en medio del escándalo legal con "La China" Suárez.

Después de la supuesta reconciliación entre “La China” y Ángel de Brito en la fiesta posterior a los premios Martín Fierro, Yanina Latorre contó que la actriz le envió una carta documento a ella y al conductor de LAM por haber difamado su imagen pública en el programa. Ante esto, Wanda Nara le demostró su apoyo al periodista, quien leyó en vivo el impactante mensaje que le mandó por WhatsApp.

Desde hace meses, “La China” y De Brito están enfrentados por el escándalo mediático del Wandagate. A pesar de la insistencia de Suárez, De Brito se negó a dejar de hablar sobre ella en LAM. Aunque parecían haber hecho las paces en la fiesta de los Martín Fierro, la actriz no lo perdonó y le mandó una carta documento. Por esta razón, Wanda se ofreció a ayudar judicialmente a De Brito.

“¿Quién me está escribiendo en este momento? Nuestra amiga Wanda Nara, que nos está mirando desde Milán. Hablamos de mi encuentro con ‘La China’ Suárez anoche y la carta documento”, comenzó el conductor. Y agregó que la empresaria le dijo: “Si te hace juicio, yo te salgo de testigo con alguna otra esposa más amiga mía y voy a declarar”. “Yo le dije que se maneja mal con los medios. Tengo de testigo a Wanda y a otra botinera que tiene cosas de ‘La China’ para contarme”, concluyó el periodista.

Por último, contó que Wanda le dijo: “Seguí bailando, vos. Todos falsos”, en referencia a los videos que se filtraron de él bailando con “La China” en la fiesta. “Andá rompiendo las cartas documento, querida ‘China’, porque se te va a pudrir todo más”, le advirtió el conductor a la exestrella de Casi Ángeles.

El encuentro entre La China Suárez y Ángel de Brito la fiesta post Martín Fierro

Después de meses enfrentados mediáticamente, “La China” y De Brito volvieron a verse las caras en la fiesta posterior a los Martín Fierro. El conductor contó que fue ella quien se le acercó a saludarlo y que incluso lo encaró con una incómoda pregunta.

“Me vino a hablar y me dijo: ‘Hola, ¿cómo andás? ¿Por qué me odiás? Y le dije: ‘No sos tan importante como para que te odie. ¿Qué me hiciste a mí? Nada’”, continuó el conductor de LAM. A pesar de que fue una charla tensa, aseguró que la actriz se mostró “simpática y alegre”, a diferencia de ocasiones anteriores. Más allá de ese reencuentro, más tarde se supo que “La China” envió una carta documento al programa.