Wanda Nara y Grego Rosello se tiraron onda en vivo: "La enamoré"

La influencer vivió un álgido momento con el conductor de radio en pleno vivo. Wanda Nara estuvo en Luzu TV y coqueteó con Grego Rosello.

Wanda Nara y Grego Rosello vivieron un momento de coqueteo en pleno aire de la radio Luzu TV, donde la influencer estuvo como invitada. La hermana mayor de Zaira Nara se refirió a los tipos de "encare" que le gustan y el humorista aprovechó la ocasión para lanzarse.

"Me despierto a las 6 de la mañana. Me vas a ver en línea si tenés mi celular", comentó Wanda como respuesta a una pregunta sobre cómo era un día en su vida. Rosello no desaprovechó esa frase de la expareja de Mauro Icardi y avanzó: "Si me lo pasás, lo agendo".

La exparticipante de Bailando por un sueño se sumó al coqueteo de Rosello y lanzó: "Dale. Yo te empecé a seguir creo (en Instagram)", aunque no lo seguía y le dio follow en vivo. La celebridad de redes continuó en la misma sintonía y agregó: "A mí me encanta que me contesten historias y que me comenten" y aseguró que no le gustan las personas que dejan emoticones de fueguito en los posteos. "Me da medio goma", sostuvo.

"Si llega a pasar algo entre nosotros, estoy para cubrir las expensas nada más. Para el alquiler no me da", soltó Rosello. Wanda hizo alusión a su estilo de vida y enunció: "Pero si alquiler no pago", entre risas.

"Creo que la enamoré a Wanda", escribió Grego Rosello en el pie de foto de un posteo que hizo en su cuenta de TikTok, lo que terminó de confirmar que hubo onda entre la botinera y el humorista.

El enojo del notero de Intrusos con Wanda Nara

"¿Qué onda con L-Gante?, ¿Con Mauro?, ¿el divorcio?, ¿te robaste las zapatillas de Tamara Báez? ¿Algo que quieras responder Wanda?", soltó el periodista Gonzalo Vázquez hacia Wanda Nara cuando ésta estaba por subir a su auto. La celebridad no solo no le respondió, sino que le cerró la puerta de su coche en la cara, a lo que el cronista agregó: "Wanda con la peor de las ondas. Que mala onda, muy mala onda".

Este enojo de Wanda podría deberse a las teorías a las que se refirieron en el piso de Intrusos hace algunas semanas. "Hay una teoría que dice que ninguna de las dos está separada (Zaira y Wanda), que es todo prensa. Pero yo no puedo creer que nos estén mintiendo tanto", soltó la periodista Nancy Duré en Intrusos. Y Flor de la V agregó: "Se dice que como ellas no estarían trabajando serían como estrategias como para buscar".