Wanda Nara volvió a Argentina y se la pudrió a La China Suárez: "La voy a buscar"

Apenas llegada a Argentina, Wanda Nara habló en Ezeiza y no se guardó nada. Cuando le preguntaron por "La China" Suárez, se la pudrió: "La voy a buscar".

Wanda Nara volvió a su Argentina natal para pasar las Fiestas y apenas llegó al aeropuerto de Ezeiza, no se guardó nada cuando los periodistas presentes en el lugar le preguntaron por María Eugenia "La China" Suárez. Es más, la modelo hasta desafió a la tercera en discordia en su matrimonio con Mauro Icardi por el WandaGate que sacudió a la farándula.

La esposa y representante del futbolista de PSG (París Saint-Germain de Francia) arribó a Buenos Aires desde Europa con sus cinco hijos, por lo que se la pudo observar muy feliz en sus redes sociales. Sin embargo, cuando la consultaron acerca de la joven actriz, hizo una broma irónica y terminante mientras se subía a un taxi para abandonar el sitio.

Wanda Nara volvió a la Argentina y se la pudrió a La China Suárez: "La voy a buscar"

Mientras un asistente la iba guiando para salir del aeropuerto de Ezeiza rumbo a un auto junto con sus cinco hijos, los cronistas la abordaron y la interrogaron acerca de diferentes cuestiones, una de ellas vinculada al WandaGate que involucró a su propio esposo Mauro Icardi con la ex Casi Ángeles.

El reportero le dijo "llega ahí ´La China´ de un vuelo, te pasa al lado. ¿Se saludan, se hablan, se abrazan...?". Luego de algunas risas, la hermana de Zaira Nara sentenció a modo de chiste: "Ahora la voy a buscar". Entonces, el periodista insistió: "¿La vas a agarrar de los pelos?". "Chau, chicos, gracias", se hizo la desentendida y sentenció.

Yanina Latorre reveló qué pasa con Wanda Nara en Argentina

La panelista de LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece), aseguró que la protagonista regresó país para hacerse formalmente del hogar que compartía con su exmarido Maximiliano "Maxi" López en Santa Bárbara y detalló los pasos a seguir por la mediática en los próximos días. "Se fue a su casa de Nordelta. Ella viene a tomar posesión de la casa, llegó a un acuerdo con ´Maxi´ y la va a decorar entera. Ahora, el vínculo con ´Maxi´ es perfecto: él le pidió perdón por todo lo que le hizo, de que no le pasaba la cuota de los chicos, y están en paz. Hasta le ofreció buscar a sus chicos por el colegio y todo".

Además, la "Angelita" reveló que Nara inaugurará un local propio en breve: "El jueves (16 de diciembre) es la conferencia de prensa. Abrió un negocio de cosméticos en el shopping Abasto por un mes. Se queda hasta el 3 de enero en Buenos Aires y ahí se va a Punta del Este (Uruguay), no sé por cuántos días".

Wanda Nara volvió a Argentina con sus hijos y su hermana Zaira lo mostró en Instagram.

Wanda Nara volvió a Argentina y habló de todo

Luego de haber anunciado en sus redes que retornaba a Buenos Aires, la modelo de 35 años no esquivó ningún tema en Ezeiza y fue contundente. "El vuelo fue muy bien, Mauro va a venir más cerca de Navidad seguramente porque está trabajando". Acerca de cómo va su relación con Icardi, se limitó a decir: "Somos familia, está todo bien".

No obstante, cuando la interrogaron sobre si se juntaría a hablar con "La China" Suárez, contestó con un "no" tajante. De hecho, apuntó contra ella: "Yo no les escribo a (hombres) casados. Estoy casada, formamos una familia...".

También se refirió a las críticas a Susana Giménez por la entrevista a ella y hasta la defendió: "Es normal, estamos acostumbradas a que hablen mal de nosotras". De paso, desmintió que haya cobrado por dicha conversación con la diva: "Eso es un error, para nada. A mí me pagó la plataforma (Paramount Plus) para hacer un especial de tres programas. La entrevista salió por Telefe y lo que yo cobré fue por lo que salió en la plataforma".

Por último, con respecto al escándalo y sus hijos, aclaró: "No tengo nada que explicarles, es algo normal... Crecieron en una familia en la que hay un futbolista y muchas veces pasan estas cosas. A veces pasan también con chicas desconocidas".