Wanda Nara va por el novio de "Jujuy" Jiménez: "Estoy para el crimen"

La hermana mayor de Zaira Nara estaría encaprichada con conquistar a Bautista Bello.

Wanda Nara no se habría desquitado por completo, tras su enojo por los mensajes que Mauro Icardi intercambió con "La China" Suárez. Lejos de vengarse de manera privada, la mediática estaría en busca de conquistar al novio de Sofía "Jujuy" Jiménez a través de las redes sociales.

Rodrigo Lussich mencionó en Intrusos que Nara no dejaría de ponerle likes a Bautista Bello, novio de Jiménez, en las fotos que el joven comparte en su cuenta de Instagram. Si bien los "me gusta" no solo son utilizados para coquetear, lo que le llamó la atención al conductor de televisión fue que la esposa de Mauro Icardi no sigue a Bello, pero aún así su nombre se encuentra en la lista de personas que likean sus publicaciones.

"¿Qué pasaría si yo les dijera que, en medio de esta pareja, que están en Punta del Este, ella descubre que en el Instagram de Bautista Bello aparecen recientes likes de Wanda Nara?", lanzó Lussich, sobre cómo se tomaría Sofía "Jujuy" el hecho de que su novio fuera perseguido con fines sexuales por Wanda Nara. Y siguió: “¿Qué pasaría si les dijera que Wanda Nara, en una actitud de logística socarrona elige fotos viejas de Bautista y les pone like ahora? No antes, ahora".

Lejos de querer llevar tranquilidad tanto a la pareja de Jiménez y Bello como la de Icardi y Nara, el periodista continuó con cizaña y agregó: "Si entrás a stalkear, podés descubrir cómo le gusta a Wanda Nara la foto de Bautista Bello, y cómo ella comienza a construir su venganza likeando fotos de otros hombres en todo derecho y circunstancia". Y cerró, con la cuota de humor que caracteriza su sección "Los Escandalones": "Estos likes no estaban hasta hace pocos días en la cuenta de Bautista Bello, a quien no sigue. Ella entra a la cuenta de Bautista, pone el like, deja la prueba, avisándole al mundo ‘estoy para el crimen'".

Fuerte revelación sobre la reconciliación de Wanda Nara y Mauro Icardi

El periodista Juan Etchegoyen reveló que la buena relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi sería una mentira y aseguró que los motivos son económicos. "Hay un contrato de palabra entre ellos que dice que se tienen que mostrar enamorados y más románticos que nunca porque hay millones de euros en juego", enunció en el ciclo Emparejados y cerró: "No son solamente las publicidades que los contratan, sino que también está el PSG en el medio, que tiene un contrato con Wanda Nara".