Wanda Nara se enteró de que La China Suárez le escribió a Mauro Icardi y estalló: "Mala mina"

Wanda Nara explotó contra La China Suárez luego de que saliera a la luz que la actriz le había vuelto a escribir a su marido Mauro Icardi. Qué dijo.

María Eugenia "La China" Suárez reavivó el WandaGate cuando parecía que el caso que sacudió a la farándula argentina hacia finales de 2021 había terminado. De acuerdo con los medios y los portales especializados al respecto, la actriz volvió a escribirle a Mauro Icardi, su esposa Wanda Nara se enteró y explotó contra ella.

Más tarde, sucedieron una serie de situaciones que hicieron que la esposa del jugador de PSG (París Saint-Germain) quedara totalmente descolocada y estallara. Así lo dejó en claro a través de varios mensajes de WhatsApp que le envió a "Luli" Fernández, panelista de Socios del espectáculo (El Trece).

Wanda Nara destrozó a La China Suárez tras su nuevo contacto con Mauro Icardi: "Espero lo peor"

De acuerdo con lo detallado por Socios del espectáculo, Intrusos (América TV) y LAM (América), la ex Casi Ángeles volvió a escribirle al delantero. Fue la panelista "Luli" Fernández la que lanzó toda la información sobre el WandaGate en el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, .

La integrante de Socios reveló el paso a paso de la cuestión: "Ella (Wanda Nara) estaba viajando de Buenos Aires a París y no me contesta hasta el martes a la mañana. Ahí le digo que me llegó esa captura y le pregunto si esto puede tener que ver con La China, ella me lo minimiza. Me dice 'está todo bien con Mauro'". "Ahí pensábamos que ya estaba terminado el tema, pero cuando salí del programa me mandó un mensaje y me dijo '¿te puedo llamar?', profundizó Fernández.

Mientras "Luli" mostraba en vivo las evidencias de que Nara le había mandado varios chats, Pallares aclaró: "Wanda no suele autorizar que se muestren los chats, pero por su hartazgo autorizó a mostrarlos". Entonces, en El Trece pusieron al aire los sprints en los que la hermana de Zaira le decía a Fernández, entre otras cosas: "Yo me enteré porque Mauro me cuenta todo. En ese momento yo estaba en Buenos Aires con la presentación y ella hacía eso. Ya no sé que pensar".

De paso, aprovechó para fulminar a La China Suárez: "De ella espero lo peor. Yo soy muy feminista, pero esto es de mala mina. Estamos hablando de la misma que acariciaba un embarazo y en el camarín se acostaba con el marido, y al poco tiempo quedó embarazada". "Ya me espero lo peor de esta persona. Que se maneje como quiera, yo doy por cerrado el tema", insistió.

Incluso, Wanda Nara puntualizó: "Sí, me lo había contado Mauro y mandado una captura hace unos días (yo en Baires). Ahora que llegué hoy, vi todo. Pero ya sé que se maneja así. No es la primera vez que Mauro me muestra todo y me cuenta". "Lo que a mí me dicen es que (el mensaje) es de un amigo íntimo de la China, ´Mancha´ Latorre. ¿Me podés confirmar eso?", le preguntó Luli. "Sí, es el teléfono de él", contestó Nara.

¿La China Suárez bloqueó a Icardi tras los nuevos rumores?

Por su parte, Mariana Brey explicó que "claramente Wanda se está refiriendo a Eugenia Tobal, quien estaba casada con Nicolás Cabré". Y recordó sobre esa situación que "cuando estaban juntos y empezaba a aparecer el nombre de La China en el medio, se supo luego que Tobal había estado embarazada y que lo había perdido, y que por eso se habían separado".

Para terminar con el tema, Luli Fernández explicó que "Wanda está enojada y harta, no puede creer esta situación". Y concluyó: "Yo soy amiga de Zaira (Nara), hemos ido a comer con Mauro y mi marido cuando he viajado. Tengo una relación con ella, pero no soy una íntima amiga... Lo que escuché es a una mujer que literalmente me dijo 'basta ¿qué es lo que busca?'. Esto no lo digo yo, me lo dice Wanda a mí".

Uno de los mensajes que Wanda Nara le escribió a Luli Fernández.

Una vez que Nara confirmó todo a través de la televisión argentina, La China Suárez bloqueó el número de Icardi y en Socios también mostraron las evidencias de ello. Lo cierto es que el WandaGate aún no se acabó, como muchos pensaban, y promete más episodios todavía.