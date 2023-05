Wanda Nara frenó todo en Masterchef y apuró a un participante: "¿Por qué?"

Wanda Nara interrumpió la devolución del jurado a uno de los participantes de Masterchef para hacer una apreciación polémica. Qué dijo la conductora del reality show de cocina que se emite por Telefe.

Wanda Nara se salió de su rol como conductora de Masterchef y cruzó a un participante de la manera menos esperada. Antes de que el jurado brinde la devolución al plato de Rodrigo, se metió con un comentario letal que despertó todo tipo de reacciones en el estudio del reality show de cocina de Telefe.

En la emisión del lunes 2 de mayo, el participante cordobés Rodrigo presentó unas ribs de cerdo con arroz y ensalada fresca para que lo evalúe el jurado conformado por Damián Betular, Donato De Santis y Dolly Irigoyen, sin la presencia de Germán Martitegui. Sin embargo, recibió primero el desconcertante comentario de Wanda Nara.

"Es un plato que te sirven en el hospital cuando estás internado", lanzó la conductora, quien sorprendió al participante. "¡Antes de los jurados, no me quemés amiga! ¡Dejalos a ellos!", expresó Rodrigo en diálogo con las cámaras del programa. "Me acordé de eso", explicó Wanda.

"No es un piropo eso", señaló el cordobés, mientras que la conductora se defendió de este reclamo: "¿Por qué? Es comida sana. Mi opinión no cuenta igual, no la escuchan ellos". El ida y vuelta terminó ahí y fue el turno del jurado para dar la respectiva devolución, que no fue la mejor: la carne no estaba del todo cocida y a la ensalada le faltaban aderezos. "Ya vamos por un montón de programas chicos, deberían empezar a afinar y entender cómo es que se cocina", advirtió el chef italiano.

Wanda Nara enfrentó a Rodolfo y fue contundente: "Me amarga la noche"

Wanda Nara no toleró más y enfrentó a Rodolfo, uno de los participantes más polémicos de Masterchef Argentina. La conductora se dio cuenta de una actitud que no le gustó en lo absoluto y expuso al cocinero mexicano delante de todos sus compañeros.

Durante la velada del domingo, en donde un participante abandonaría la competencia, Rodolfo ingresó al estudio con mala actitud. Y aunque el concursante es conocido por hacer este personaje frente a las cámaras, Nara sintió que había sobrepasado una línea y decidió dejarle las cosas en claro antes de empezar a cocinar.

Antes de que los participantes levantaran las cajas misteriosas en donde estaban los ingredientes para cocinar esa noche, la conductora se percató de la expresión del participante. "Rodolfo tenés una cara que te juro me amarga la noche", empezó por decir la hermana de Zaira Nara a modo de reproche.

En este marco, Wanda continuó: "¿Qué te gustaría que hubiera en esa caja para que cambies la cara?". Atónito, Rodolfo admitió que se sentía bastante preocupado, pero aseguró que le gustaría que hubiera pescado ya que es un ingrediente con el que siente muy cómodo.