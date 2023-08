Wanda Nara confirmó lo peor de su enfermedad con un doloroso testimonio: "Me voy a morir y no me lo dicen"

Wanda Nara reveló cuál es la enfermedad que le diagnosticaron: los detalles sobre el dramático momento personal que enfrenta.

Wanda Nara reveló detalles sobre la enfermedad que le diagnosticaron, tras varias semanas internada y con una batería de estudios realizados con diferentes médicos. La conductora rompió el silencio en diálogo con Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), a quien autorizó para que leyera la conversación al aire. En aquel chat, contó cómo fue el dramático momento que vivió cuando los médicos le confirmaron su diagnóstico, en medio de los rumores que surgieron sobre su estado de salud.

“Me confirmó la enfermedad que está atravesando con nombre y apellido. Está focalizada en su salud y en su tratamiento y en que todos están en shock", comenzó De Brito. Y agregó que si bien Wanda le precisó cuál es su diagnóstico, no iba a revelarlo hasta que la empresaria rompiera el silencio. Sin embargo, leyó la conversación privada que mantuvieron por WhatsApp, en la que detalla cómo se enteró sobre su enfermedad.

"Yo estoy bien, en shock, asimilando. Cuando pueda entender yo, quizá pueda contarlo públicamente", leyó el conductor. Además, agregó que Wanda ya inició el tratamiento y que lo continuará en Argentina, ya que "está muy conforme sobre cómo la trataron en la segunda institución (Fundaleu), que fue donde se confirmó la situación de salud que está atravesando".

Por otro lado, Wanda habló sobre los repudiables dichos de Jorge Lanata, quien confirmó que la empresaria tendría leucemia, sin tener ningún estudio médico que lo confirmara. De Brito explicó que en aquel entonces, ni siquiera la empresaria tenía su diagnóstico. “Antes de ese resultado, me aclara Wanda, nunca le confirmaron a nadie. De esa manera trabaja la institución”, detalló.

En este sentido, Nara confesó que estos rumores la afectaron profundamente, ya que no tenía idea de qué estaba pasando en su cuerpo. “Moví cielo y tierra para que me lo dijeran a mí. En un primer momento, entraban las enfermeras llorando y me abrazaban. Y yo le decía a Mauro: ‘Me voy a morir y no me lo dicen’”, leyó el conductor.

De Brito explicó que no solamente Wanda pasó un desesperante momento durante aquellos días de incertidumbre, sino también sus hijos. “Tenía a todos los nenes llorando mientras todo el mundo hablaba en los medios. Mi familia destruida. Mauro quería dejar la carrera. Zaira se volvió de sus vacaciones. Mi mamá tirada por el piso. Sentí que se caía todo. Me hice fuerte para que sientan todos que estaba bien, pero se me desmoronaba todo”, cerró la empresaria.

Wanda Nara reveló cómo le diagnosticaron su enfermedad

En cuanto a su enfermedad, explicó que los médicos "tenían sospechas, pero podían ser 6 enfermedades distintas". Finalmente, después de varios estudios le dieron un diagnóstico. "No me decían porque no había nada confirmado. Me hice una biopsia que tarda de 10 a 15 días, en mi caso 12", puntualizó.

En cuanto al tratamiento, contó que "es con medicación y es muy lento" y que ya comenzó a tratarse con un médico argentino. Por último, le agradeció a Telefe por el apoyo que le brindaron en el último tiempo. "Entré en pánico por no saber qué me estaba pasando. Telefe me apoyó mucho. Se comunicaron permanentemente conmigo. Susana Giménez me recomendó a un médico en particular y me estoy tratando con él", cerró la esposa de Icardi.