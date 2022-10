Wanda Nara aniquiló a La China por acostarse con Icardi: "Zorra"

Wanda Nara decidió poner fin al misterio y habló por primera vez del encuentro intimo que tuvo su ex, Mauro Icardi, con la actriz Eugenia "La China" Suárez.

Wanda Nara dejó de lado -por un momento- las suposiciones de romance que la vinculan a L-Gante para llevar claridad a uno de sus mayores polémicas del año pasado, y por la cual terminó enemistada con Eugenia "La China" Suárez. La empresaria rompió el silencio y habló por primera vez del encuentro íntimo de su ex, el futbolista Mauro Icardi, y la actriz, explicando por qué la llamó "zorra".

La mediática que integró el jurado del reciente big show musical ¿Quién es la máscara? (Telefe) eligió LAM (América TV) como vía para emitir un descargo contra "La China" y por medio de mensajes enviados a Ángel de Brito habló por primera vez de la encamada de Icardi y la actual pareja del trapero Rusherking. "Me llamó por cámara dos días después de encamarse con mi marido en París", escribió Wanda en el mensaje leído por el conductor.

"Me dijo que quería venir a visitar París, por eso fue la zorra. Creo que me quedé corta, porque el llamado y saludar a mis hijas, y decirnos 'las quiero ver en París pronto' es más que de zorra. Pero se lo debería haber dicho en privado o en persona, solo que me salió así", agregó el conductor, reproduciendo las palabras de la mediática. Por su parte, Yanina Latorre no dudó en ponerse del lado de Wanda, al igual que el resto del panel de "angelitas".

Wanda Nara y Mauro Icardi, cada vez más cerca tras los rumores de reconciliación

Wanda volvió a seguir al padre de sus hijas desde su cuenta de Instagram después de haber anunciado su separación, motivo que dio inicio a una serie de rumores sobre una reconciliación con Icardi. Otro dato que aporta más condimento a las especulaciones de una nueva apuesta al amor por parte del futbolista y la jurado de ¿Quién es la Máscara? es que varios medios, según citó Ciudad Magazine, informaron que pronto Wanda viajará a Turquía, país donde Icardi juega actualmente.

Esto se da días después del estreno de El Último Romántico, la canción de L-Gante en cuyo videoclip trabaja Wanda Nara como actriz y hace de pareja del músico. Además, en los últimos días se vio a la mayor de las hermanas Nara y el músico de cumbia 420 a los besos en un evento social, a través de una foto que se viralizó. "Está perdidamente enamorado. A su entorno él ya la presenta a Wanda como su novia. Ya no sería una amiga o alguien que está conociendo, sino realmente algo más formal", enunció el periodista Juan Etchegoyen sobre el profundo enamoramiento que tendría L-Gante con Wanda Nara, por lo que esta posible reconciliación lo angustiaría mucho.