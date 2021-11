Walter Queijeiro reveló las internas en Bendita: "Había complot"

Walter Queijeiro aseguró algunas internas que hay en Bendita y disparó con todo contra Edith Hermida, su compañera en el programa de El Nueve.

Walter Queijeiro reveló las internas y peleas hasta ahora desconocidas en el plantel de Bendita, el programa que conduce Beto Casella por El Nueve. A pesar de que aseguró que se llevaban "todos muy bien", el periodista deportivo disparó muy picante contra una compañera del ciclo y confirmó que algunas panelistas se complotaban contra Ivana Nadal.

Hace solo un tiempo se supo la fuerte pelea que tuvieron Edith Hermida e Ivana Nadal, discusión que terminaría con la salida de la influencer espiritual de Bendita. "Ella te dice cómo actuar en la vida cuando yo vi un chat tuyo hablando mal de todos nosotros", contó Hermida, evidenciando la mala relación que tenían. En las últimas horas quien reveló internas en el ciclo de El Nueve y disparó contra Edith Hermida fue Walter Queijeiro, otro compañero de Bendita.

En diálogo con Juan Etchegoyen por Mitre Live (Radio Mitre), el exconcejal de Quilmes por Juntos por el Cambio contó que "la única que tuvo grandes problemas con Ivana Nadal fue Edith Hermida". "No se la bancaba, había una interna y no sé por qué", agregó Queijeiro, que también reveló que él se llevaba "muy bien" con la influencer espiritual. Pero su declaración más picante llegaría solo unos segundos después: "Nos llevábamos todos muy bien, ahí la complicada es Edith".

Intentando cubrirse al decir que no estaba contando "secretos" y para continuar disparando contra Hermida, el periodista explicó: "Había complot de Edith Hermida y Ale Maglietti contra Ivana (Nadal)". Lo cierto es que Walter Queijeiro fue consciente de que esta declaración traería polémica ya que al principio de la charla le comentó a Etchegoyen que se había dado cuenta de que seguramente en Bendita estaban atentos a sus palabras para grabarlo y reproducirlo en el mismo programa.

Edith Hermida explotó contra La China Suárez: "¿Quién te creés que sos?"

Mientras conversaban sobre la entrevista de la artista con Fantino en Star Plus, una de las frases que más molestó a Edith Hermida fue que Eugenia aseguró que sólo les daría explicaciones a sus hijos y a nadie más. Entonces, la locutora y presentadora explotó en vivo: "Escuchame una cosa, ´Sangre Japonesa´, ¿quién te creés que sos?".

Y se explayó a pura ironía al respecto: "Hace meses que sigo esta novela, a mí me tenés que dar una explicación". Sin embargo, luego se puso seria y amplió: "´La China´ estuvo metida en cada escándalo... Nunca fue buena defendiéndose, me cuesta ser empática con ella".

Además, para concluir con su opinión, liquidó a Suárez nuevamente: "Meses de seguir la novela, ¡y no no me das una explicación con sujeto y predicado! Una oración bimembre te pido, mi amor, porque nunca se te entiende lo que decís".