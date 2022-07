Walter Queijeiro destrozó al Chanchi Estévez: "El peor compañero"

Walter Queijeiro no dudó en apuntar contra Chanchi Estévez cuando le consultaron por su paso por El hotel de los famosos.

Walter Queijeiro apuntó de forma contundente contra Maximiliano "Chanchi" Estévez cuando le consultaron quién era el "peor compañero" que había tenido en su paso por El hotel de los famosos. "Habría que preguntarle a él", disparó sin filtros el periodista deportivo, muy picante contra quien fuera uno de los más participantes más populares del reality de El Trece.

A solo unas horas de que se emita la final de El hotel de los famosos, la mayoría de los participantes del reality de El Trece empezó a recorrer distintos ciclos de la señal para hablar de su experiencia. Sobre todo los concursantes que se quedaron a las puertas de la gran definición, como Lissa Vera y Walter Queijeiro. Este último sorprendió a todos en las últimas horas cuando en Nosotros a la mañana le consultaron si lo ponían en aprietos preguntándole quién había sido su peor compañero durante el reality.

"Para mí, Chanchi Estévez. Hay muchos que lo quieren", respondió Queijeiro sin dudar. Lejos de quedarse callado, el periodista deportivo y candidato macrista agregó: "Fue buen compañero con Martín y en su momento con Alex, pero bueno…". Cabe recordar que el exfutbolista fue uno de los participantes más populares de El hotel de los famosos, donde creó "La Familia", como se autodenominó a un grupo que generó mucha controversia en el público debido a las actitudes de sus integrantes.

Queijeiro agregó que tenía muchas expectativas cuando supo que iba a convivir con el exfutbolista, ya que todos en su familia son de Racing, club en el que Estévez es ídolo. "Pero no tuvo una buena relación conmigo, prácticamente no me habló…y no sé por qué, habría que preguntarle a él", concluyó el periodista en Nosotros a la mañana, todavía algo molesto con el trato que recibió por parte de "Chanchi" Estévez en su paso por El hotel de los famosos.

Quién gana la final de El Hotel de los Famosos

Luego de cuatro meses en plena convivencia, se llevara a cabo la final de El Hotel de los Famosos. Y según reveló la tuitera Adriana Bravista, especialista en farándula y espectáculos en Argentina, la producción de El Trece grabó dos veces la final para que no se filtre el nombre del ganador.

Sin embargo, y de acuerdo a los rumores que tomaron revuelo, todo parece indicar que la producción determinó que Martín Salwe le gana a Alex Caniggia en la instancia decisiva del programa que conducen Carolina "Pampita" Ardohain y "El Chino" Leunis.