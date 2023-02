Walter "Alfa" desenmascaró a Ariel y reveló detalles de una charla privada: "Su único objetivo"

El participante volvió a enfrentarse a su compañero y reveló un dato desconocido que le dijo en privado.

En las horas previas a la gala de eliminación del domingo, la tensión crece cada vez dentro de la casa de Gran Hermano. Precisamente, Walter "Alfa" Santiago se puso a analizar la placa y aseguró que quiere que se vaya a Ariel Ansaldo porque "desde que entró está mintiendo". Además, aprovechó para revelar detalles de una desconocida charla que ambos mantuvieron en privado.

Durante una charla que el participante de 61 años mantuvo con Lucila "La Tora" y Daniela, reveló que su mayor deseo es que Ariel abandone la casa este domingo. Tan solo unas semanas después de que Ansaldo ingresara al programa, se ganó el odio de "Alfa" por haber intervenido entre él y Camila. Por este motivo, Walter analizó la placa, compuesta con Julieta, Nacho, Marcos y Ariel, y fundamentó su deseo de que se vaya este último.

"Yo quisiera que se vaya Ariel por una cuestión de afinidad", empezó por decir Walter pese a haber empezado a mejorar su relación con Ansaldo. Luego, profundizó: "Desde que entró está mintiendo. Y te convenció a vos, 'Tora', a Romina, a Daniela. Al único que no convenció es a mí. Desde que entró está jugando con todos".

En este marco, "Alfa" justificó sus dichos y contó detalles de una charla privada que tuvo con Ariel. "Un día me lo dijo en la pileta, su única finalidad es ser famoso y hacer teatro", lanzó. Luego, añadió: "Miente permanentemente. Aparte se lo dijo Santiago del Moro, que no puede ser que todo sea bárbaro, todo lindo. Es una imagen que quiere dar. Que esto se está convirtiendo en Arielandia, lo él que quería".

Por último, Walter "Alfa" Santiago sentenció: "Si los que votan vieron algo y no votan por los últimos cinco minutos, se tienen que haber dado cuenta de lo que me di cuenta yo, que Ariel está jugando desde que entró".

Con pelo y hablando en inglés: el video inédito de Alfa de Gran Hermano que es furor

Walter "Alfa" Santiago, participante de Gran Hermano, está en la mira de todos y no precisamente por alguna situación ocurrida en el reality show de Telefe. Se trata de un video que se volvió viral en las redes en el que se lo ve con pelo y hablando en inglés de una manera desopilante.

"¡The Alfa Show! I have new hair", expresó el participante de 61 años, que en español quiso decir "tengo pelo nuevo". Allí se puede observar a Walter con una cabellera negra que se presume que era una peluca, con anteojos de sol y un relato en tono de broma.

Además, parece que el video fue filmado en un aeropuerto, de acuerdo a lo que se ve de fondo. "Bueno, me hicieron el hair recovery, ya está, completito por 25 dólares. Así que me la llevo a Buenos Aires y ya me voy así peinadito, mirá", dijo "Alfa", a quien se le escapó una risa por hacer el ridículo en el desopilante material viralizado en las redes.

Cabe destacar que "Alfa" está completamente pelado, por lo que la forma en la que se lo vio generó un sinfín de reacciones por parte de los seguidores del reality conducido por Santiago del Moro en Telefe. No es la primera vez que se viraliza contenido inédito de algunos participantes de Gran Hermano 2022: a Ariel, Daniela y Camila, entre otros y otras, también se les filtraron videos y fotos nunca antes vistas.