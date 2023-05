Viviana Canosa sorprendió a todos al hablar sobre la "anaconda" de Majul

La panelista Yanina Latorre hizo una inesperada revelación sobre las preferencias de Viviana Canosa en la intimidad y lanzó un fogoso comentario en alusión a Luis Majul.

Yanina Latorre reveló que tuvo una fogosa conversación con Viviana Canosa donde hablaron de las preferencias íntimas de la conductora y de la intimidad del periodista Luis Majul. "¿A Viviana le gusta Majul?", preguntó Ángel de Brito contrariado por la inesperada revelación de su panelista.

Las filtraciones de Latorre se desataron luego de que la panelista comentase la visita de Canosa a su programa de radio y los temas de conversación que trataron en la mesa: "Dijo que estaba sin chonguear, ella es muy sexópata, muy sexual. Hablamos mucho del tamaño de Majul". Tras mencionar al periodista macrista Luis Majul, Ángel de Brito y el resto de las "angelitas" no pudieron ocultar sus carcajadas y le pidieron explicaciones de contexto a Latorre, que señaló que para Viviana Canosa "lo más importante es el tamaño" (en alusión al pene).

"Estoy obsesionada por lo que me dijo Viviana, entonces le pregunté a Noriega (Gustavo) que hace 18 años que trabaja con Majul y me contó que es verdad", agregó Yanina ante la mirada incrédula de De Brito. "¿Noriega se la vio?", preguntó el conductor. "Dice que no se la vio pero que tiene fama...", le retrucó su panelista. Fulminante, el conductor de LAM sentenció: "Es una fama que inventó Majul, claramente".

En ese momento, Yanina Latorre procedió a gritar un lanzado: "¡Tiene una anaconda!". Tras las risas en el estudio de televisión, De Brito sumó: "Nadie va a inventar que tiene un micropene". A continuación, le dio una incómoda tarea a Marina Calabró, una de sus invitadas: "Marina, mañana tocá a ver si es verdad". Por último, Yanina Latorre aclaró que a Canosa no le gusta Majul pero confesó: "Le gusta el tamaño grande. (...) Si el pibe no la tiene grande, no llega a desnudarse".

Ángel de Brito filtró el nuevo romance de Viviana Canosa con un actor macrista

Hace unos días fue Canosa la encargada de anunciar que salió con un hombre famoso, aunque no dio a conocer su nombre. A través de El Observador, por radio FM 107.9, relató: "Acepté una cita la semana que viene. Ya lo conozco, tuvimos un verano espectacular, ya nos dimos, es muy conocido, pero no es poderoso. Sería una tapa tremenda pero no la van a tener porque yo soy muy escondedora, y aclaro que no es político, los políticos son muy aburridos".

Luego de sus dichos, Yanina Latorre dio detalles de cómo es la periodista en la intimidad: "Ella es muy sexual. Ella contó que está sin sexo desde hace mucho, y que ahora tiene una cita la semana que viene". Y agregó: "Va a ir a cenar con un señor que ya estuvo dándole a la matraca en enero y febrero, porque se alquiló una quinta, hace todo a escondidas. El señor es famoso y fue de invitado a su programa en A24 el año pasado, más de una vez. A mí me da la sensación de que es actor".

Fue entonces cuando Ángel de Brito intervino para aportar el nombre de la persona con la que Canosa está saliendo. "Ya se quién es", aseguró el conductor. Y más tarde señaló: "Es un actor muy conocido y super talentoso. Tiene 58 años. Para mí es Marcelo Mazzarello". Justamente, el actor viene de tener un gran éxito en El Marginal, serie de la TV Pública que también fue transmitida por Netflix y que tuvo mucho éxito.