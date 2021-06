La historia detrás de Amor Narcótico, el hit de Jandy Feliz que se atribuyó Chichi Peralta

Amor Narcótico y Procura coquetearme más, ¿son realmente canciones de Chichi Peralta? Historia de una enemistad mítica en el universo de la música.

Clásico de las fiestas, casamientos y cumpleaños, Amor Narcótico es uno de esos temas que es imposible no bailar ni tararear cuando se lo escucha. Con dicho hit y Procura coquetearme más, Chichi Peralta se convirtió en uno de los artistas de la música popular más famoso de Latinoamérica. Sin embargo, hay un dato que pocos conocen y que la voz de estos éxitos no es la suya sino la de Jandy Feliz. La verdadera historia detrás de una de las enemistades más fuertes de la movida tropical.

Luego de trabajar ocho años en la banda de Juan Luis Guerra, en 1997 Chichi Peralta lanzó su primer álbum con Son Familia, Pa' Otro La'o. En la tapa del disco, componiendo las canciones y produciendo el lanzamiento Chichi saltó a la fama pese a que él no era quien cantaba las canciones, ya que se encargaba del trabajo de percusión. Quien estaba al frente del micrófono era Jandy Feliz.

¿Quién es Jandy Feliz y por qué fue tan importante en la carrera de Chichi Peralta?

Juntos, Chichi y Jandy funcionaron a la perfección como compañeros discográficos. Todo se resquebrajó en 2001, cuando Feliz inició su carrera como solista y aseguró que el había sido el autor de Amor Narcótico y Procura coquetearme más, las dos canciones más emblemáticas de Peralta. Indignado por la decisión de su colega, el percusionista (Chichi) inició acciones legales y consiguió prohibirle nombrarlo a él o a su ex banda. A pesar de estas trabas, sí pudo seguir cantando sus viejos éxitos.

Separados, la carrera musical de Chichi Peralta se disparó, su cuarto disco fue un éxito total en ventas en Japón y compuso música para películas, documentales e himnos religiosos. Del otro lado, Jandy Feliz probó suerte como solista no cosechando los mismos logros que su excolega y, alejado de la música, fue jurado de un reality televisivo de música en Perú hasta 2015, cuando viajó a Australia para fundar un club de ayuda a jóvenes desfavorecidos. En el campo musical, hizo una nueva versión salsera de Amor Narcótico.

Cuál fue el verdadero motivo de la enemistad entre Chichi Peralta y Jandy Feliz

Años atrás, Jandy habló de Chichi Peralta en declaraciones a la prensa chilena y consideró que la pelea podría haberse generado cuando el público cayó en la cuenta de que no era el cantante de los éxitos que lo lanzaron al estrellato. “Hace poco fui a hacer un evento benéfico en Ecuador, y una chica en Twitter puso que iba a un evento con esa persona. Y se levantó una controversia, dijeron que yo usaba su nombre, que lo hacía a propósito. Imagínate. A mí no me interesa vender el nombre de otro que no sea yo”, sostuvo.