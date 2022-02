Viviana Canosa se burló de Vero Lozano: "Es espantosa"

La conductora de A24 fue lapidaria con la estrella de Telefe y la criticó por vacacionar fuera del país.

Viviana Canosa chicaneó a Verónica Lozano tras el grave accidente que vivió en Aspen. La conductora de programas de Viviana Con Vos aludió a una supuesta incongruencia entre el discurso de la estrella de Telefe y su accionar. Además, se mostró como una periodista del pueblo que se queda en el país para ayudar a la gente.

"Hay gente que viaja por el mundo y lleva el mate a todos lados, se hacen los populares", comenzó la locutora en su ciclo de televisión, en alusión al viaje que Lozano hizo después de haber trabajado sin descanso durante todo el año. "Me fui de vacaciones a una casa que queda en la provincia de Buenos Aires. No soy una conductora que esquía en Aspen", sumó y ya no quedaron dudas de que se refería a la conductora de Cortá por Lozano.

No contenta con lo dicho, Canosa continuó y habló sobre el accionar de Lozano, quien jamás se manifestó en contra de quienes vacacionan en el exterior. "La doble moral en este país es espantosa... y encima son ellos los que les hablan a los pobres", cerró la ex esposa de Alejandro Borenztein y demostró su esencia una vez más.

El duro relato de Vero Lozano sobre el accidente que vivió en Aspen

Lozano se expresó en su programa de televisión sobre cómo se dio la caída de una aerosilla a siete metros de altura en Aspen y comenzó: "La verdad que fue horrible. Un accidente espantoso. Una negligencia absoluta del centro de esquí. Y estoy viva de milagro". Acto seguido, la psicologa hizo alusión al problema que ocasionó su accidente: "Al sentarme se traba el bastón y eso hace que impida que se baje la barra de seguridad. Aviso a quien está a cargo de la silla, para que la pare. Eso no ocurre. Trato de sacar el bastón y quedo colgada".

"Tenían que haber detenido la silla. La silla empezó a avanzar y cada vez se hacía más alta la distancia con la nieve. Imagínense la desesperación. Yo quedé agarrada de un fierro y con la otra mano me agarraba Ana Franchín", siguió la presentadora y luego definió con fuertes palabras las sensaciones que tuvo en esos minutos, cuando pensó lo peor. "Era una película de terror. Yo sentía que me estaba por morir, realmente. La mano se me zafó del hierro y quedé agarrada del sillón. Era horrible".