Viviana Canosa militó a Patricia Bullrich y deslizó un palito a Vidal: "Es una leona"

La conductora de A24 utilizó para la titular del PRO el mismo apodo de María Eugenia Vidal. Periodismo militante a pleno de cara las elecciones 2021.

La conductora ultra opositora de las tardes del canal de cable A24, Viviana Canosa, no oculta sus preferencias por los sectores del macrismo más radicalizado y despliega toda su militancia desde la TV contra el gobierno de Alberto Fernández de cara a las elecciones 2021. En su programa, la ex panelista de Jorge Rial volvió a manifestar su apoyo al frente más reaccionario de la oposición y destacó la campaña de la ex ministra de Seguridad y presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

Junto al intendente de La Plata, Julio Garro (otro de los referentes de los sectores más duros del macrismo), Canosa aseguró que Bullrich "es una leona", utilizando el mismo apodo que el periodismo militante le dio a la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, hoy candidata del macrismo en la Ciudad de Buenos Aires.

"Pato es una leona que está bancando la parada", afirmó sobre la ex ministra. "Está laburando un montón", dijo Canosa acerca de Bullrich y su campaña de cara a las legislativas 2021 mientras ponía al aire imágenes de una recorrida de campaña de la ex funcionaria de la administración de Mauricio Macri.

Canosa destacó "el perfil humano" de Patricia Bullrich. "Los políticos no se la tienen que creer. La gente está cansada de eso", abonó Garro. En ese marco, Canosa aprovechó para volver a disparar contra el presidente al sostener: "El presidente no sé qué es, pero humano no es". Garro colaboró en la misión: "El poder los marea".

"Patricia es una mujer con mucha fuerza. En momentos de pandemia salió a dar la cara y recorrió el país. Dijo lo que sentía, lo que no correspondía", dijo el intendente platense sobre la titular del PRO.

"Cagones"

En otro tramo de la entrevista, Garro dijo que los políticos "son cagones" en referencia a los miembros del Gobierno aunque sin nombrar a ninguno. El exabrupto sucedió luego de una pregunta de Canosa sobre la supuesta dificultad de los políticos en admitir sus errores.

"Los humanos nos equivocamos ¿por qué los políticos nunca admiten sus errores?", fue la reflexión de la panelista de A24 que provocó la respuesta destemplada del intendente de La Plata.

Además, Garro le dedicó un pasaje de la nota a la candidata a diputada por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, a quien dijo conocer personalmente, calificó como "una chica de barrio" pero que en la actualidad está "fanatizada".