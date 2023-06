Viviana Canosa decidió contar un secreto a voces: "Tomé la decisión"

Viviana Canosa decidió confirmar lo que muchos imaginaban. Qué dijo la periodista.

Viviana Canosa es noticia por un dato que es ajeno a su profesión de periodista. En este caso, decidió hablar sobre su separación de Alejandro Borensztein y confirmó un secreto a voces sobre la pareja que finalizó en el año 2019 tras casi una década juntos.

“Cuando uno tiene un hijo, tiene que ser su mejor versión. Y cuando estás triste y las cosas no fluyen como te gustaría, tenés que tomar una decisión. Cuando dije la palabra ‘divorcio’, tragué y pensé: ‘No lo puedo creer’. Fue un proceso muy largo, especialmente para mí”, manifestó Viviana Canosa hace un tiempo.

A su vez, la periodista agregó: "Cuando las cosas no evolucionan, yo suelo hacer lo posible por cambiarlas, pero esta vez no salió. Después de pensarlo mucho tiempo, tomé la decisión. No quiero decir que no hay amor, eso no se va de un día para el otro. Tal vez no es lo mismo el amor que estar enamorado. El amor va a estar por siempre, por Martina (NdeR: la hija que tienen en común)”.

Qué dijo el ex de Viviana Canosa sobre su historia con la periodista

“Nosotros tuvimos una relación absolutamente clandestina, estábamos juntos sin que nadie lo supiera. No salíamos a la calle, estábamos en su casa o en la mía. Los dos ya estábamos separados. Jamás pensamos que iba a pasar a otro nivel la relación. Después de discutir le dije: ‘Un placer’ y me fui”, expresó Alejandro Borensztein, contando los inicios de su relación.

Contundente, Borensztein agregó: "Me di la vuelta y volví. Entendí que me estaba puteando porque le dolía y si le dolía, le importaba. Le toqué el timbre y le dije: ‘Estoy en la puerta, ¿me abrís o me voy?’. Abrió en el acto y ahí empezó la relación. Los varones no suelen interpretar un enojo como un acto de amor. Es verdad eso. Cuando subí al departamento, no había nada más que decir. A partir de ahí la relación fue relación. Cada uno por su lado supo que estaba frente a algo fuerte”.

Viviana Canosa sorprendió a todos al hablar sobre la "anaconda" de Majul

Yanina Latorre reveló que tuvo una fogosa conversación con Viviana Canosa donde hablaron de las preferencias íntimas de la conductora y de la intimidad del periodista Luis Majul. "¿A Viviana le gusta Majul?", preguntó Ángel de Brito contrariado por la inesperada revelación de su panelista.

Las filtraciones de Latorre se desataron luego de que la panelista comentase la visita de Canosa a su programa de radio y los temas de conversación que trataron en la mesa: "Dijo que estaba sin chonguear, ella es muy sexópata, muy sexual. Hablamos mucho del tamaño de Majul". Tras mencionar al periodista macrista Luis Majul, Ángel de Brito y el resto de las "angelitas" no pudieron ocultar sus carcajadas y le pidieron explicaciones de contexto a Latorre, que señaló que para Viviana Canosa "lo más importante es el tamaño" (en alusión al pene).