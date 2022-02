Virginia Gallardo destrozó a Eduardo Fort, su excuñado: "Querés fama"

Virginia Gallardo contó las internas en la familia Fort por la muerte de Gustavo Martínez y disparó lapidaria contra Eduardo, su excuñado.

Virginia Gallardo se mostró muy dolida con la muerte de Gustavo Martínez y disparó con todo contra Eduardo Fort, su excuñado. "Querés fama, te la seguimos dando", explotó la panelista de Intrusos en el programa de América TV. Cabe recordar que durante el 2021, Gallardo recibió duras críticas por parte de Eduardo Fort, su pareja Rocío Marengo y hasta los hijos de Ricardo, Martita y Felipe, por no querer sumarse a la serie que están preparando sobre la vida del chocolatero.

La sorpresiva muerte de Gustavo Martínez provocó un verdadero sismo alrededor de la familia Fort, que decidieron no mostrar su dolor en público sino que prefirieron disparar contra el gran amigo de Ricardo y tutor de sus hijos, Martita y Felipe. En ese sentido, quien dio información sobre las internas en la familia del chocolatero fue Virginia Gallardo, expareja del "Comandante". La panelista de Intrusos era amiga de Martínez y viene de sufrir duras críticas por parte de la familia Fort, por su negativa a participar de la serie sobre la vida de Ricardo.

"Cuando se grabó la serie, Gustavo Martínez ya estaba enfermo (Alzheimer). Él era la única persona que me conoció", comenzó asegurando muy enojada Gallardo en el programa de este jueves. Sin bajar el tono de su molestia, la panelista continuó en su descargo: "El pedido que se me hizo en ese momento es que no diga nada porque corría riesgo la tutela de los hijos (de Ricardo)". Luego de ver las reacciones de la familia Fort por la muerte de Martínez, Flor de la V subrayó que los vio "más empecinados en promocionar algo" que en demostrar sus sentimientos.

"Pero te digo más: con este morbo, le estamos dando más publicidad. Ahora, todo el mundo va a querer ver la serie para ver cómo estaba Gustavo en ese momento", siguió enojada Gallardo. Para cerrar su descargo contra los Fort, principalmente Eduardo, Virginia Gallardo disparó lapidaria: "Eduardo Fort, lo lograste, querés fama, te la seguimos dando. Y a costa mía".

Un análisis tajante: Virginia Gallardo llamó a la reflexión a Felipe Fort

Pese a que intentó mantenerse lo más neutral posible frente al tema, Gallardo no pudo evitar el hecho de criticar la actitud de Felipe Fort y llamarlo a la reflexión por sus fuertes dichos. En un principio, la panelista de Intrusos quiso dejar en claro que "nadie podía poner en tela de juicio lo que Gustavo Martínez había hecho por los chicos" pero que "leyendo las historias de Felipe, ellos están poniendo el foco en ellos sin registrar que hay otra persona". "Él dio su vida por esos chicos, entiendo el momento que ellos deben estar atravesando, un momento difícil, pero creo que cuando esto baje, van a poder recapacitar", sentenció.