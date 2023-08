Violento robo a a una periodista de El Trece en la calle: "Cuatro golpes"

La panelista de televisión habló sobre el hecho ocurrido en la vía pública. La periodista se mostró entera a pesar de haber vivido un traumático episodio en el barrio de Belgrano.

Una figura de Nosotros a la mañana habló sobre el hecho de inseguridad que vivió en su coche cuando esperaba que un semáforo se pusiera en verde. Se trata de una periodista que fue premiada en la última edición de los premios Martín Fierro, quien reveló cada detalles de lo sucedido y explicó por qué el ladrón no pudo ingresar a su coche.

"Hay que hacer la denuncia. Por suerte yo tenía un tratamiento antivandálico que en su momento me salió mucho dinero y por eso no lograron ingresar", comenzó su descargo Mariel Di Lenarda sobre lo vivido antes de llegar al canal. La periodista se quejó tras señalar que hoy en día hay que hacerse cargo de los "errores" que uno comete en relación a las posibilidades de ser robado: "Yo iba con el celular en un soporte con el GPS que desde afuera se veía".

Di Lenarda contó que frenó en una esquina para esperar que el semáforo cambiara de color, en pleno barrio de Belgrano repleto de gente, y que en un momento sintió una explosión en la ventanilla del acompañante. "Vi un casco del otro lado, querían meterse. El vidrio se astilló pero no se quebró por el tratamiento que tiene. Le dio tres o cuatro golpes y vos estás ahí adentro. Por suerte no pasó nada, más allá del susto, porque te quedás medio traumada", sostuvo.

El cruce de Mariel Di Lenarda con el notero de LAM

La periodista fue criticada cara a cara por Santiago Sposato después de que ganara la terna que compartía con Yanina Latorre como Mejor Panelista de Televisión en los Martín Fierro. El momento se volvió viral dada la animosidad del cronista.

Sposato: "Nos parece injusto que lo hayas ganado vos con lo que Yanina Latorre significa para el panelismo”

Mariel: "La verdad es que me dejás sin palabras porque vengo festejando desde hace algunos minutos. La iba a buscar a Yanina (Latorre), lo compartí con Sol (Pérez). ¿En serio te parece injusto? ¿De verdad?"

S: "Me parece que sos una excelente periodista y que tal vez lo merecías por tu labor periodística, pero me parece que Yanina Latorre como panelista está por encima. Es una opinión personal"

M: "Me encanta (su trabajo) yo lo se lo dije a Yanina en privado y también se lo digo ahora ante las cámaras, pero no me parece bien la palabra ‘injusto’ porque yo laburo hace millones de años de esto. Lo estoy disfrutando y no voy a pedir disculpas por un premio"

S: "Vos no marcás agenda como Yanina a la que después la levantan en todos los portales"

M: "Ella manda la agenda de espectáculos, yo puedo marcar la mía. Cada uno lo hace desde su lugar. Así que nada, feliz"