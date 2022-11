Video: el ataque de furia del Teto Medina contra un periodista en un móvil

Marcelo "Teto" Medina estalló de furia ante las preguntas de un periodista de América TV que le consultó por la denuncia de violencia de género que carga en su contra.

El "Teto" Medina cortó en seco a un periodista: "No me persigan".

Marcelo "Teto" Medina se mostró enfurecido contra un periodista de A la tarde (América TV) que le consultó por la denuncia que realizó Pilar Fernández en su contra, por violencia de género y amenazas, y generó un momento de tensión a plena luz del día.

El mediático que durante varios años integró el panel de Bendita TV (El Nueve) y que fue detenido y acusado de integrar una asociación ilícita por formar parte de la comunidad terapéutica La Razón de Vivir, está siendo cauteloso en sus apariciones públicas tras su excarcelación. Y cuando uno de los cronistas del magazine de Karina Mazzocco lo fue a buscar para entrevistarlo, "Teto" estalló de furia: "Hablen con el abogado que él sabe todo. Es un tema judicial y es muy delicado".

Luego de que el periodista le dijese que quería consultarle por una causa vieja, Medina se mostró tajante: "No voy a responder ninguna pregunta". "¿Tenés miedo de volver a caer preso?", indagó Tucho, el cronista de Mazzocco, alimentando el enojo del exconductor. "No me persigan. Yo hice tu mismo laburo, lo entiendo perfecto, pero entiéndanme a mi", arremetió "Teto".

Teto Medina reapareció en la TV tras su detención: "Yo contengo a los pibes"

"Siempre fui un boludón, me hago cargo. Yo no hice una carrera en el espectáculo como vos (Rial) porque somos muy diferentes", indicó el "Teto", en diálogo con Jorge Rial en Argenzuela (C5N), antes de agregar que ingresó al mundo de las drogas a los 48 años, tras la muerte de su papá. "Tengo 4 imágenes de mi vida donde no me importaban ni mis hijos y me quería ir, desaparecer. Se dice que cuando tocás fondo lo único que te queda es empezar a subir, y es lo que me pasó a mí. No soy un gran recuperador, yo me recupero con el servicio de recuperar chicos, el amor y el abrazo de los pibes", sumó.

Sobre su detención y la causa de violencia y maltrato que pesa sobre la comunidad terapéutica, el humorista sentenció: “Yo amo lo que hago, la gente confía en mí. Me fueron a ver, me llevaron comida, frazadas, porque saben quién soy. Vinieron las madres desesperadas a la puerta de la comisaría. Yo a los pibes los contengo”.

"Me encantaría que la gente conozca a la gente que está en recuperación y hacer un festival de música con chicos en recuperación. Y que puedas ir a un bar y pedir un jugo, y divertirte como el mejor. Si yo estoy pasando por esto es porque se viene algo bueno", esgrimió en otro tramo de la charla, reforzando su compromiso para ayudar a personas que atraviesan adicciones.