Verónica Ojeda filtró un polémico audio de Matías Morla contra Diego Maradona vivo: "Lo hice mierda"

Verónica Ojeda filtró un audio que le envió Matías Morla cuando Diego Maradona estaba vivo. Allí, el exabogado del crack dijo, entre otras cosas, "lo hice mierda, estaba roto".

La polémica muerte de Diego Maradona del 25 de noviembre de 2020 en Tigre sigue dando que hablar a poco de cumplirse un año de aquel momento. En esta ocasión, fue su expareja Verónica Ojeda la que filtró un audio que le envió Matías Morla, el exabogado del "Diez", cuando el crack del fútbol todavía estaba vivo. La madre de "Dieguito" Fernando reenvió por WhatsApp un viejo mensaje en el que el letrado hacía hincapié en el mal estado físico y mental de "Pelusa", el cual fue reproducido por el panelista Ariel Wolman en el programa de televisión Nosotros a la Mañana, que conduce Joaquín "Pollo" Álvarez por El Trece.

"Este es un audio que me envió Ojeda de Morla, no es que lo estamos robando... Es de cómo hablaba Morla de Maradona en ese momento", dijo en vivo el periodista antes de reproducir el testimonio de uno de los principales apuntados por las hijas del "Pibe de Oro" por su fallecimiento a los 60 años luego de haber sido trasladado desde el hospital -en contra de la opinión de los médicos- hacia su hogar en la Zona Norte de la provincia de Buenos Aires.

Ya sin más introducciones, emitieron al aire el mensaje de Morla hacia Ojeda cuando Maradona transitaba sus últimos meses, en un estado general de salud muy complicado: "Hola, querida, ¿cómo estás? Mirá, ´Negra´, yo no estoy de acuerdo en un montón de cosas. Que le den vino, que le den marihuana... ¿Qué querés que te diga? Ya se lo dije 40 veces, le estoy mandando un médico, ya notifiqué a las hermanas... Ese es el primo de Rocío (Oliva, otra exnovia de Diego), que está prófugo", se le escucha decir al exrepresentante de Diego en referencia a Carlos "Charly" Ibáñez.

Y continuó quitándose la responsabilidad por lo que ocurría en aquella época: "No sé qué hacer, Diego también elige estar con él. Yo lo hice mierda en privado 400 veces y sigue eligiendo estar con él. Por supuesto que me gustaría más que esté un hombre que le dé un té y le hable de cosas lindas. No que esté Rocío en pedo, marihuana, quilombo... Pero más que avisarle a las hermanas y al médico... Me supera la situación".

Matías Morla y Diego Maradona, una dupla explosiva en los últimos tiempos.

En el final del mensaje privado que ahora se hizo público, Morla le dijo a Verónica con el mismo tono fuerte: "Ayer me llamó (Diego), estaba perfecto a la mañana y roto a la tarde. Esto amerita que lo hablemos en persona, si querés después nos juntamos y hablamos... Pero estoy en desacuerdo con que esté un tipo ahí dándole alcohol, soy el principal perjudicado".