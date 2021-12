Verónica Lozano destrozó a Fabián Gianola tras su descargo: "Todo muy normal"

La conductora arremetió contra el actor por una publicidad en el video de su discurso.

Verónica Lozano se expresó tras el descargo de Fabián Gianola sobre las denuncias por abuso sexual y violación y criticó duramente una actitud del actor. En sus declaraciones, la psicóloga y conductora de televisión se mostró descontenta con las palabras del artista e hizo hincapié en su intento por mostrarse inocente.

"Hacés un chivo y un descargo frente a una denuncia de abuso sexual...Todo muy normal..", expresó Lozano, en alusión a una historia de Instagram de Gianola, donde publicitó un producto. "El acusado hace su descargo... Los vinos hablan de la poca capacidad de hacerse cargo del delito que se le imputa; la culpa siempre es del otro/a", cerró.

En su descargo, Gianola enunció: "Primero, yo no tengo seis denuncias penales, tengo dos, unificadas en una causa. Son dos personas que me denunciaron. La primera es una persona que me extorsionó durante seis meses exigiéndome dinero porque sino iba a ir a la televisión a destruirme la carrera. Me amenazó, amenazó a mis hijos. Bueno, finalmente yo no acepté la extorsión, ni voy a aceptar la extorsión, y me denunció".

"La segunda denuncia es de una señora que vi tres veces en mi vida con gente, siempre rodeada de gente. Y también todos los testigos declararon a mi favor salvo uno que era su pareja", cerró el actor.

El supuesto apoyo de las familias de las denunciantes a Gianola

En otro momento de su descargo, el artista se refirió a comunicaciones telefónicas que tuvo con personas del círculo íntimo de sus denunciantes, Viviana Aguirre y Fernanda Meneses: "Por otro lado, quiero decir que es la primera en la historia policial argentina que las familias de las dos denunciantes se comunicaron conmigo para expresarme su apoyo y darme pruebas. Esto no creo que haya ocurrido nunca. Las dos familias se comunicaron conmigo y me acercaron pruebas, pruebas que vamos a usar y que son determinantes".

"Me dijeron si quería pedir perdón, pero yo creo que cuando alguien no hizo nada no debe pedir perdón. Humildemente creo que no debo pedir perdón por algo que no hice. Quiero agradecer a toda la gente que se acercó, a todo el público que me brindó su apoyo, a toda la gente que me brindó su contención: artistas, productores, actores, actrices, asistentes de producción", siguió Gianola y agregó: "También a la prensa por su preocupación y contarles que estoy muy tranquilo. Esto se va a resolver pronto y se va a saber muy pronto la verdad".